von SK

Bei einem Unfall auf der K6352, zwischen Hasel und Sattelhof, ist am Sonntag, 23. August, gegen 14 Uhr, ein 20-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt worden. Der junge Mann war in Richtung Schopfheim unterwegs, als er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers in einer Rechtskurve stürzte.

Er geriet mit seiner Maschine auf die Gegenfahrbahn und streifte zunächst ein entgegenkommendes Motorrad eines 55-Jährigen. Seine rutschende Maschine stieß dann noch mit einem ebenfalls entgegenkommenden Motorrad eines 61-jährigen Mannes zusammen.

Während der 20-Jährige und der 55-Jährige leicht verletzt wurden, wurde der 61-Jährige schwer verletzt. Alle wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 11.000 Euro. Zwei Motorräder mussten abgeschleppt werden.