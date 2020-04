von Michael Gottstein

Wehr (mig) Wenn die Menschen nicht zum Konzert kommen dürfen, kommt das Konzert eben zu den Menschen. Nach diesem Motto veranstaltet das Kulturamt der Stadt Wehr am Sonntag, 3. Mai, ein mobiles Gute-Laune-Wunschkonzert, das allen Auflagen zur Eindämmung der Corona-Gefahr gerecht wird. Georgi Mundrov (Klavier und Synthesizer) sowie Roman Kuperschmidt (Klarinette und Saxophon) werden mit einer mobilen Soundanlage durch die ganze Stadt ziehen – vorausgesetzt freilich, das Wetter spielt mit.

Viele Menschen sehnen sich danach, wieder am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilzunehmen, aber aus Sicherheitsgründen dürfen die traditionellen Musikaufmärsche im Mai nicht stattfinden. Doch in der Krise sprießen kreative Ideen, daher hat sich das Kulturamt diese Alternative ausgedacht, um den Bürgern die Zeit der Restriktionen erträglicher zu machen. Sie durften und dürfen noch bis Samstag ihre Musikwünsche und Anschriften dem Kulturamt mitteilen, damit der Musiktross bei ihnen vorbeizieht.

Die vorläufige Routenplanung sieht vor, dass die mobile Anlage gegen 10 Uhr in Brennet startet und über Öflingen, das Hölzle, die Kreuzmatt und das Enkendorf in die Innenstadt fährt und abschließend die Zelg und den Meierhof besucht. An etwa 40 Plätzen und Kreuzungen werden die Musiker jeweils fünf bis zehn Minuten anhalten und drei Lieder spielen, vorausgesetzt, die Straßen sind breit genug für die Anlage und nicht zugeparkt. Die Bürger dürfen von den Balkonen aus mitsingen oder, falls sie ein Instrument beherrschen, auch mitspielen, nur eines dürfen sie nicht: Nämlich die Häuser verlassen. Das Kulturamt bittet die Bürger darum, Strom für die Musikanlage zur Verfügung zu stellen.

Der große Unsicherheitsfaktor ist das Wetter. Die mobile Anlage hat kein Dach, weil die Menschen die Musiker auch sehen sollen, daher kann das Ereignis bei Regen nicht stattfinden. „Am Samstagnachmittag treffen wir die Entscheidung und veröffentlichen sie dann auf der Facebook-Seite des Kulturamtes„, so Frank Wölfl. Bis Mittwoch wurden 20 Musikwünsche geäußert, und der Kulturamtsleiter ist zuversichtlich, dass die Musiker die meisten Stücke kennen und spielen werden. Da Georgi Mundrov auch einen Synthesizer mitbringt, kann er den Klang eines Orchesters imitieren. Erklingen werden der Walzer „An der schönen blauen Donau„, das Badnerlied, „Tage wie diese“, Ausschnitte aus Anatevka, der Hummelflug, die „Ode an die Freude“, Werke von John Lennon, Volkslieder und Schlager sowie als klassischer Höhepunkt Ausschnitte aus dem Klarinettenkonzert von Mozart. Besonders freuen sich die Musiker und der Kulturamtsleiter auf die Stationen beim „Adler“ und der Bürgerstiftung, die voraussichtlich am Sonntagnachmittag angefahren wird. Die Bewohner leiden unter dem Besuchsverbot und dürften sich besonders über die musikalischen Grüße freuen.

Konzertvorschläge und Adressen bitte unter frank.woelfl@wehr.de melden.