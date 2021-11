von Andreas Böhm saeckingen.redakton@suedkurier.de

Es ist ein trister Novemberabend, als bei einer Musikprobe der Stadtmusik Wehr im großen Saal der Stadthalle die lyrische Komposition „Yellow Mountains“ erklingt. Eine einfühlsame Melodie, welche die Schönheit der Natur im Herbst beschreibt. Auf die schönen Momente im Vereinsleben, gemeinsames Musizieren und die Pflege der Kameradschaft mussten die Mitglieder der Wehrer Stadtmusik seit Beginn der Corona-Pandemie nahezu komplett verzichten. Wenn überhaupt, waren Aktivitäten nur im kleinen Rahmen möglich.

Die Stadtmusik Wehr probt regelmäßig in der Stadthalle. Nach entbehrungsreichen Monaten freuen sich die Mitglieder, wieder gemeinsam Musik machen zu dürfen. | Bild: Andreas Böhm

Wir sprachen mit dem Vorsitzenden der Stadtmusik Harald Vesenmeier vor der Probe über die kleinen Dinge, die trotzdem stattfanden, über das Organisieren der Proben- und Ausbildungsarbeit und über die Perspektiven für die Zukunft.

Die Stadtmusik Wehr hatte sich in den Monaten vor der Pandemie intensiv auf das Jahreskonzert zu Ostern vorbereitet: „Wir waren Top vorbereitet und dann kam die Absage und anschließend eine große Pause“, beschrieb Vesenmeier die damalige Situation. Der Vorstand suchte nach Lösungen, um das Vereinsleben nicht ganz herunterfahren zu müssen. So fand im Sommer 2020 ein Promenadenkonzert im Freien auf dem Talschulplatz statt. Geprobt wurde in der Stadthalle, da das eigentliche Probelokal nicht geeignet war, die erforderlichen Abstände innerhalb der Register einzuhalten.

In kleinen Gruppen

In kleinen Gruppen mit maximal zwölf Musikern wurde an zwei Tagen ein Herbstkonzert geboten: „Hierzu wurde auch unsere Jugend mit eingebunden“, erklärte Harald Vesenmeier. Bereits eine Woche nach dem Herbstkonzert herrschte aufgrund eines neuerlichen Lock Down wieder Zwangspause bei der Stadtmusik. Zum Advent wurde dann eine schöne Idee in die Tat umgesetzt. An den ersten drei Adventssonntagen spielten jeweils zwei Musiker zusammen etwa in der Stadtmitte oder vor den Senioreneinrichtungen; eine schöne Geste, die bei den Zuhörern sehr gut ankam.

Danach mussten die Vereinsaktivitäten wieder heruntergefahren werden, bis im Juni 2021 die Probenarbeit in der Stadthalle wieder aufgenommen wurde. Im Sommer fand dann ein weiteres Promenadenkonzert statt; es war gleichzeitig das Abschiedskonzert für die Dirigentin Birgit Trinkl. Die Suche nach einem Nachfolger für die musikalische Leitung ist noch im Gange. Bald soll entscheiden werden, wer künftig den Taktstock beim Hauptorchester führt.

Der Verein Die Stadtmusik Wehr wurde im Jahr 1859 gegründet. 1906 schlossen sich die zwei damaligen Wehrer Musikvereine „Musikverein Harmonie“ und „Feuerwehr Harmonie“ zum „Musikverein Feuerwehr Harmonie Wehr“ zusammen. Vorsitzender der Stadtmusik ist Harald Vesenmeier. Aktuell hat die Stadtmusik 60 aktive Mitglieder. In der Jugendkapelle sind 25 Mitglieder aktiv. Der Zukunftsmusik gehören 15 Kinder an. Weitere Informationen über den Verein gibt es im Internet (www.stadtmusik-wehr.de/).

Schweren Herzens musste die Stadtmusik ihr beliebtes Laubenfest bereits im Frühjahr absagen. Zuvor war bereits das Osterkonzert zum zweiten Mal in Folge ausgefallen. Während des verschärften Lock Down fanden anstatt der Proben in Präsenz nur Online-Proben statt. Die Jugendausbildung erfolgte online über die Jugendmusikschule Bad Säckingen und der Vorstand kommunizierte ebenfalls via Internet.

Finanziell wurde die Stadtmusik nach Angaben von Harald Vesenmeier über Coronahilfe, die beim Verband beantragt wurde, unterstützt. Die Stadtverwaltung zeigte sich ebenfalls kulant: „Die Stadt kam uns sehr entgegen; wir müssen für die Nutzung der Stadthalle für Proben keine Miete bezahlen“, zeigte sich der Vorsitzende.

Die angeordneten Corona-Vorgaben für Vereine kritisierte Harald Vesenmeier nicht: „Man hat ja nicht gewusst, wie sich das Ganze steigert. Die Vereine haben unterschiedliche Probleme. Da gab es keine Generallösung“. Während bei den Aktiven der Stadtmusik keine Abgänge wegen der Pandemie zu verzeichnen waren, zeigte sich nach Angaben Vesenmeiers bei der Jugend ein anderes Bild. Hier gab es Austritte. Deswegen wünschte sich der Vorsitzende, das künftig wieder mehr junge Menschen Interesse an der Stadtmusik zeigen und Freude daran haben, in Gemeinschaft Musik zu machen. Mit Blick in die Zukunft hofft Harald Vesenmeier, dass Konzerte und Feste wieder stattfinden können, so wie vor Corona. Auch die Menschen sollten wieder normal werden, trotz der weiter bestehenden Coronaregeln, die manchmal aggressives Verhalten hervorrufen würden.

Christian Scheb, Vizedirigent der Stadtmusik Wehr, darf nach dem Lockdown wieder zum Taktstock greifen. | Bild: Andreas Böhm

Mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit laufen nun die Vorbereitungen für das Osterkonzert 2022. Alle Mitglieder der Wehrer Stadtmusik hoffen natürlich darauf, im kommenden Frühjahr dem Publikum ein tolles Konzertprogramm präsentieren zu können, und dass der musikalische Höhepunkt im Vereinsjahr wieder stattfinden kann.