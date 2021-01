Jeden Donnerstag öffnet in Wehr die Tafel – dahinter steht Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen, welche mit Sachspenden und ihrer eigenen Zeit helfen, die Not ihrer Nachbarn in Wehr zu mindern. Ein Netzwerk, das über die Jahre sehr gut gewachsen sei, freut sich Caritas-Sozialberaterin Ewaldine Schwarz: „Es ist schade, das es die Tafel geben muss, aber es ist eine wichtige Einrichtung.“

Gut vorbereitet: Hinter den Kulissen richtet und putzt hier Angelika Jukic die Waren für den Verkauf. | Bild: Julia Becker

Regelmäßig kommen 30 bis 50 Kunden zur Wehrer Ausgabestelle, erklärt Schwarz. Hinter jedem Kunden stehen aber auch Familien, darum profitieren durchschnittlich zehn bis 175 Menschen von dem Angebot. Es funktioniere auch in der Pandemie gut, erklärt der ehrenamtliche Helfer Martin Dossenbach: „Sonst kamen immer vier Leute gleichzeitig in den Laden, jetzt entsprechend weniger.“ Abgewiesen werde niemand, auch wenn es durch die Auflagen länger dauern kann, betont Schwarz. Die sich ständig ändernden Auflagen seien aber auch eine Herausforderung: „Wir müssen von Woche zu Woche schauen und anpassen. Aber wir sind froh, das Angebot aufrecht erhalten zu können“, so Schwarz.

Die Tafelausgabestelle in Wehr Seit zehn Jahren gibt es bereits eine Tafel in Wehr. Vormals neben der Bäckerei Albietz zog die Ausgabestelle in diesem Jahr in die ehemalige Neuapostolische Kirche in den Keltenweg 17 um. Geöffnet ist jeweils donnerstags von 15 Uhr bis 16.30 Uhr. Die ehrenamtlichen Helfer suchen aktuell noch Verstärkung. Interessierte können sich bei Ewaldine Schwarz von der Caritas Hochrhein unter 07761/56 98 55 oder Martin Dossenbach unter Telefon 07764/64 07 melden. Weitere Informationen finden Sie hier und hier

Bereits während der ersten Coronawelle im Frühjahr waren die Ehrenamtlichen einfallsreich: Als Mitte März die Ausgabestelle geschlossen wurde zog man in eine Hütte auf dem Parkplatz des Schmidt‘s Markts in Wehr um. Man müsse bedenken, das fast alle der 31 Helfer selbst im Risikoalter seien, so Schwarz: „Ich habe größte Hochachtung dafür, ohne die Helfer wäre das alles nicht möglich“, betont Schwarz. Dank gelte auch den Spendern: „Wir bekommen auch während der regelmäßig von Privatpersonen und Institution großzügige Sachspenden. Viele rufen vorher an, was gerade gebraucht wird“, erklärt Schwarz. Das seien üblicherweise haltbare Lebensmittel: Kaffee, Öle, Mehl und Zucker sowie Konserven. „Ohne den Schmidts Markt müssten wir den laden zumachen“, so die klare Aussage von Martin Dossenbach.

Starke Unterstützung gebe es aber auch von der Bäckerei Albietz, den Schopfheimer Tafeln, dem Café Enkendorf und dem Öflinger Dorfladen, ergänzt Schwarz. Zu Weihnachten bekomme man oft auch Süßwaren gespendet – gerade für die Kinder der Kunden eine große Freude. Alternativ besorge man Schokolade und Kakao mit den gespendeten Warengutscheinen, erklärt Dossenbach. Schon eine Tradition seien die Pakete, die engagierte Bürger in jedem Jahr erneut für die Kunden packen, so Schwarz. Diese liebevoll verpackten Geschenke würden dann von den Helfern weitergegeben. Die Weihnachtsfeier für die Ehrenamtlichen konnte in diesem Jahr aber leider nicht stattfinden. Als Anerkennung für den Einsatz gebe es aber auch immer ein kleines Geschenk, so Schwarz.