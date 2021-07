von Ernst Brugger

Der einzig sichere Weg im Kampf gegen die Corona-Pandemie sei letztendlich nur die Impfung. Diese Empfehlung von Virologen und Epidemologen unterstrich Bürgermeister Michael Thater bei einer Pressemitteilung am Donnerstag bei der Stadthalle. Deshalb biete die Stadt gemeinsam mit dem Pandemiebeauftragten des Kreises Waldshut, dem mobilen Impfteam des Kreisimpfzentrums und dem DRK-Ortsverein Wehr nun weitere zusätzliche dezentrale Impftermine in der Wehrer Stadthalle an.

Ein erster offener Impftermin ohne Anmeldung findet schon am nächsten Samstag, 17. Juli, ab 9 Uhr in der Stadthalle mit dem Impfstoff Johnson und Johnson statt – dafür stehen 500 Dosen zur Verfügung. Dieser Impfstoff, freigegeben ab 18 Jahren, habe den großen Vorteil, dass nur eine Impfung notwendig sei. Zudem sei der Impftag so terminiert, erklärte Thater, dass alle Personen, die sich an diesem Tag impfen lassen, zu den Anfang August beginnenden Sommerferien einen vollständigen Impfschutz hätten. Der Samstag in der Stadthalle biete besonders ganztägig Beschäftigen eine bequeme Möglichkeit. Dieser Samstag richte sich aber nicht nur an die Wehrer Bevölkerung, so der Bürgermeister, sondern an alle Impfwilligen ab 18 Jahren auch aus der Umgebung solange Impfstoff zur Verfügung stehe. Telefonisch unter 07762/80 84 44 oder buergerbuero@wehr.de sei auch eine Anmeldung möglich, um in einer „Expresslinie“ geimpft werden zu können, informierte Thater noch.

Die hohe Bedeutung einer Herdenimmunität von etwa 85 Prozent hob auch Olaf Boettcher, Pandemiebeauftragter des Kreises Waldshut und praktizierender Hausarzt aus Laufenburg hervor. Ein besseres Angebot als solch ein offener Impftag könne es kaum geben. Zwei Impfteams sowie sechs Ärzte würden an diesem Tag für einen reibungslosen Ablauf zur Verfügung stehen, versicherte Boettcher. Frank Mattes, Vorsitzender des DRK-Ortsverein Wehr, erklärte, dass während der 15-minütigen Ruhezeit nach der Impfung zwölf ehrenamtliche Mitglieder des DRK zur Betreuung und Überwachung zur Verfügung stehen würden. Auf jeden Fall, so fügte Ordnungsamtsleiter Stefan Schmitz an, werden auch Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wehr die Ersthelfer unterstützen.

Zusätzlich zu diesem offenen Impftag prüfe der Landkreis und die Stadt die Möglichkeit für einen weiteren Impftag am Sonntag, 18. Juli, ebenfalls in der Stadthalle mit dem Impfstoff BioNTech, der auch für Jugendliche ab 12 Jahren zugelassen sei _- aber zweimal verimpft werden müsse – der zweite Termin sei dann am 8. August, erklärte Schmitz. Aufgrund der erforderlichen Kühlkette könne eine Impfung mit BioNTech aber nur erfolgen, wenn eine Mindestmenge von 200 verpflichtenden Anmeldungen erreicht werde. Für die Impfung mit BioNTech werden ebenfalls Anmeldungen unter 07762/80 84 44 oder buergerbuero@wehr.de angenommen, sagte der Ordnungsamtsleiter. Weitere Informationen erteilt er unter 07762/80 84 00 oder stefan.schmitz@wehr.de