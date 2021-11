Erst Ende Juli hatte sich der Vereinsvorstand neu aufgestellt: Guido Patzke hat den Vorsitz übernommen, Stellvertreter wurde Markus Buchner und Michaela Eckert ist Kassiererin. „Wir wollen den Platz schöner machen und zukünftig alle Sorten von Paddeln anbieten“, so Patzke zu den Plänen des Vereins.

Hochrhein So wird das Baden im Rhein zum sicheren Vergnügen (mit Video) Das könnte Sie auch interessieren

Bereits in den vergangenen beiden Sommern waren die Stand-Up-Paddeling (SUP)–Kurse des Vereins sehr gefragt. „Wir wollen bei allen Sorten von Paddeln aktiv sein, auch zum Beispiel bei Surfski und SUP“, so Patzke. Surfskis sind leichte Kajaks, bei denen man obenauf sitzt. Diese Kajaks sind sehr schnell und wendig und ähnlich wie SUP auf dem Weg zur Trendsportart. Hier hat der Verein mit der fünffachen deutschen SUP-Meisterin Tanja Ecker eine Koryphäe an Bord, mit der man das SUP auch im Breitensport bekannter machen möchte.

Rickenbach Campusbaustelle geht in die letzte Runde: In einem Jahr ziehen die Ärzte ein Das könnte Sie auch interessieren

Schon ein Klassiker, nicht nur am Hochrhein, ist das Drachenboot fahren: „In diesem Jahr sind die Veranstaltungen bei uns wegen des Hochwassers leider ausgefallen“, bedauert Trainer Torsten Rothe. Vom bisherigen Schwerpunkt Wettkampfsport wolle man sich zukünftig lösen: „Viele wollen keinen Leistungssport machen, dadurch verliert man eher Mitglieder“, so Rothe. Zusammen mit Yvonne Tayke, Simone Kugelmann und Stefan Müller trainiert Rothe die Kinder und Jugendlichen im Verein.

Der Verein Der Kanusport Verein Wehr wurde im Dezember 2015 gegründet und ist seitdem von einst 12 Mitgliedern auf aktuell rund 60 Mitglieder angewachsen. Der Verein bietet Kanusportgruppen für Kinder sowie Drachenbootfahren für Erwachsene. In Zukunft soll das Angebot noch erweitert werden. Mehr zum Verein im Internet (www.kanusportwehr.de).

Ein weiterer Teil der Neupositionierung soll die Möglichkeit von Bootsverleih und des Unterstellens von Booten für Freizeitsportler werden. Vor diesem Wunsch steht aber noch der Bau des Vereinsheims sowie der lange angekündigte und immer wieder verschobene Steg. Seit Vereinsgründung nutzen die Paddler zwei Container, um Boote und Material unterzubringen. Fließend Wasser gibt es bislang nur im Rhein und trotz der benachbarten Kläranlage fehlen immer noch Toiletten und Waschräume. Bereits im April 2019 machte sich der Gemeinderat vor Ort ein Bild der schwierigen Lage. Damals wollte die Stadt bis zum Sommer einen genehmigungsfähigen Plan für die Verpachtung sowie den Bau von Bootshaus und Vereinsheim inklusive Steg entwickeln und im Gemeinderat vorstellen.

Wehr Kaum vorstellbar: Die ersten Gastarbeiter im Wehratal waren Oberfranken Das könnte Sie auch interessieren

Dann reihte sich Hindernis an Hindernis: Die gewünschten Container waren kaum verfügbar und teuer, da diese für den Bau von Gemeinschaftsunterkünften sehr gefragt waren. Das Rheinliebe-Projekt im Rahmen der IBA 2020 verzögerte sich wegen des bürokratischer Aufwands – die Uferaufwertung unter anderem mit einem neuen Steg ist Teil dieses Projektes. Zuletzt sollte im Rahmen einer Ausgleichsmaßnahme zuerst ein Teil der Böschung der benachbarten Kläranlage abgetragen werden. Nun scheint aber Licht am Endes des Tunnels und dank eines Wehrer Sponsors ist die Finanzierung des Vereinsheims möglich. „Wir sind nun im Gespräch mit dem Architekten“, erklärt Patzke. Geplant ist ein zweistöckiger modularer Bau mit einem Bootslager im unteren Bereich. Dies sei wegen der möglichen Hochwasser sinnvoll und üblich, so Patzke.

Zweistöckiger Bau

Der zweistöckige Bau werde auch von Stadt und Landratsamt favorisiert, da so weniger Fläche versiegelt werde. Ein größerer Aufwand werde noch die Erschließung: Wasser, Abwasser und Strom müssen gute 200 Meter von der Rötelbachstraße herangeführt werden. Auch der durch Stadt und IBA 2020-Fördermittel finanzierte Steg soll nun zeitnah vergeben und im Frühjahr angebaut werden, kündigt Bauamtsleiterin Ramona Meyer an.