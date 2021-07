von Maria Schlageter

Warum mögen sie mich nicht, warum gehöre ich nicht zu ihrer Clique, obwohl ich mich doch anstrenge? Aus der erwachsenen Perspektive kann man über solche Fragen hoffentlich müde lächeln. Viele Kinder und Jugendliche können das nicht. Es gehört zu den unschönen Seiten des Heranwachsens sich gegen Ausgrenzung wehren zu müssen. Es ist ein Kampf, der allein fast nicht zu gewinnen ist und der im besten Fall erst gar nicht ausgetragen wird. Mit ihrem Song „Wir sind mehr“ singt die Wehrer Band Die Rollenden Steinchen genau diese Botschaft in die Welt hinaus. Für die Bandmitglieder, die allesamt ebenso leidenschaftliche Musiker wie Familienmenschen sind, ist ihre klare Haltung gegen Ausgrenzung eine Herzensangelegenheit. Deswegen soll der Refrain zum Lied und das Musikvideo neu produziert werden – und zwar mit so vielen Kindern aus der Region, wie möglich.

Wehr Die Wehrer Band „Die Rollenden Steinchen“ bringt ihr zweites Album mit Kinderliedern heraus, die auch Eltern gerne hören Das könnte Sie auch interessieren

Stattfinden soll die Produktion als ein grenzüberschreitendes Projekt am kommenden Samstag in der Grundschule in Öflingen. „Alle Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren können mitmachen“, sagt Bettina Ludwig. Sie ist Jugendarbeiterin im schweizerischen Möhlin und hat den Aktionstag, der Musik und Mobbing-Prävention verbindet, gemeinsam mit dem Frontmann der Rollenden Steinchen, Heiko Trefzger aus Wehr, ins Leben gerufen. „Ziel ist es, mit Kindern das Thema Mobbing aufzuarbeiten und ihnen auch eine Strategie an die Hand zu geben, wie sie auf Mobbing reagieren können“, erklärt Ludwig. Neben den Musikern und Tontechnikern, werden auch Sozialpädagogen vor Ort sein, die die Kinder begleiten. Unterstützt wird das Projekt auch von der Hochrheinkommission. Durch den Kleinprojektefond wird die Produktion, die Aufklärung zugleich ist, mit 1750 Euro bezuschusst.

Refrain auswendig lernen

Besondere musikalische Vorkenntnisse braucht es im Übrigen nicht, um dabei sein zu können. „Die Motivation ist das wichtigste“, unterstreichen die Initiatoren. Allerdings sollten die teilnehmenden Kinder bereit sein, die Textpassage zum Refrain von „Wir sind mehr“ auswendig zu lernen.