von Michael Gottstein

Nur ein bis zwei Minuten nach 10 Uhr treffen Bürgermeister Michael Thater und die Umweltschutzbeauftragte Irina Schumacher-Greiner vor der Seniorenresidenz Adler ein – doch der Bürgerbus ist bereits zu seiner Tour durch das Enkendorf und Hölzle aufgebrochen.

Nun heißt es, 22 Minuten warten, bis der Bus wieder an seinen Ausgangspunkt zurückgekehrt ist und die Fahrt auf den Meierhof aufnimmt. Thater gewinnt der Situation etwas Positives ab: „Man sieht, unser Wehrer Bürgerbus ist auf die Minute pünktlich.“

Die Fahrten Der Bürgerbus fährt jeden Montag-, Mittwoch- und Freitagvormittag sowie am Dienstag- und Donnerstagnachmittag (außer an Feiertagen). Es gibt fünf Linien: Enkendorf/Hölzle, Meierhof, Seeboden/Zelg, Breitmatt und Kreuzmatt/Öflingen. Der Fahrplan steht im Internet ( www.wehr.de/fileadmin/Dateien/Dateien/Leben___Wohnen/Fahrplan_Buergerbus_2022.pdf ).

Durch die Mitfahrt wollten der Rathauschef und die Umweltschutzbeauftragte für den Bürgerbus werben, dessen Benutzung kostenlos ist.

13 ehrenamtliche Fahrer

Vor allem wollten sie den 13 ehramtlich tätigen Fahrern ihren Dank ausdrücken: „Sie arbeiten ganz ohne Aufwandsentschädigung, und nur weil die Stadt keine Personalkosten hat, muss sie keine Gebühren verlangen“, so Thater.

In erster Linie richtet sich das Angebot an Senioren und soll deren Mobilität und Lebensqualität verbessern, vor allem, wenn sie kein Auto (mehr) besitzen, aber es wird jeder Mitfahrwillige mitgenommen.

Bürgermeister Michael Thater bei der Fahrt mit dem Bürgerbus am Freitagmorgen. | Bild: Michael Gottstein

Die Stadt hat den Bürgerbus 2018 ins Leben gerufen. „Im ersten regulären Jahr 2019 hatten wir knapp 3000 Passagiere“, berichtet Irina Schumacher-Greiner. Im Corona-Jahr 2020 ruhte der Betrieb und wurde im September mit Einschränkungen – Maskenpflicht und maximal vier statt acht Fahrgästen – aufgenommen; man zählte 1500 Fahrgäste. Das Jahr 2021 war mit 2800 beförderten Personen fast wieder auf altem Niveau, 2022 nutzten mehr als 4000 Bürger das kostenlose Angebot.

Elektroantrieb noch zu teuer

Die Stadt hatte für knapp 20.000 Euro ein gebrauchtes, dieselbetriebenes Niederflurfahrzeug gekauft. „Grundsätzlich würden wir gerne einen Elektrokleinbus anschaffen, aber diese Fahrzeuge sind noch zu teuer, daher halten wir unseren Diesel so lange instand, bis die E-Busse leistungsfähiger und preiswerter sind“, erklärte Bürgermeister Michael Thater. Die Stadt wird durch fünf Touren erschlossen, die immer an der Seniorenresidenz Adler beginnen und enden, sodass der Bus der Reihe nach alle Rundtouren abfahren kann.

Montags, mittwochs und freitags ist er am Vormittag, dienstags und donnerstags am Nachmittag je dreimal im Einsatz; somit werden an jedem Wochentag 14 Touren angeboten; einmal muss die Fahrt nach Öflingen entfallen, damit der Takt eingehalten werden kann. „Mit den 13 Fahrerinnen und Fahrern kommen wir aus, aber es wäre sehr gut, wenn wir weitere Freiwillige in Reserve hätten“, sagte Irina Schumacher-Greiner.

Im Bus herrscht eine familiäre Atmosphäre

Die Passagiere – überwiegend Rentnerinnen – kennen sich und kommen schnell ins Gespräch: „Wir sind froh, dass es den Bürgerbus gibt“, versichern sie. Das Angebot nutzen sie vorwiegend zum Einkaufen und für Arzt- oder Friseurtermine. Die 72-jährige Fahrerin Maria Rösch hat nicht zuletzt wegen der lockeren, fröhlichen Stimmung Spaß an ihrer Arbeit und ist nie um eine Antwort verlegen.

„Heute haben wir VIPs dabei“, sagt ein Passagier mit Blick auf die Besucher aus dem Rathaus. „Alle meine Fahrgäste sind VIPs“, erwiderte prompt die Fahrerin, die normalerweise zweimal im Monat ihre Runden dreht. „Wenn jemand krank wird, fahre ich gern auch drei- oder viermal“, fügt sie hinzu.

Sie kennt die Geschichten ihrer Passagiere gut: „Da vorne, an dieser Haltestelle, ist immer nur eine Frau eingestiegen, aber sie ist jetzt weggezogen, daher braucht man diesen Halt eigentlich nicht mehr.“ Die Route hatte der frühere Umweltbeauftragte der Stadt Wehr, Clemens Thoma, ausgetüftelt, aber Änderungen sind je nach Bedarf möglich.