von Andreas Böhm

Nach dem großartigen Erfolg im vergangenen Jahr wird es in diesem Sommer eine Neuauflage der Klappstuhlkonzerte in Wehr geben. In einem Pressegespräch im Ludingarten sprach Kulturamtsleiter Frank Wölfl über das geplante Konzertprogramm und informierte über einige Neuerungen.

Unterschiedliche Stilrichtungen

Geplant sind von Juni bis September insgesamt elf Konzerte ganz unterschiedlicher Stilrichtungen mit dem bezeichnenden Titel „Corona Edition“. Die Konzerte werden in voller Länge, das heißt über rund zwei Stunden, über die Bühne gehen. Und noch eine Neuerung kündigte Frank Wölfl an: Die Konzerte werden diesmal an zwei Schauplätzen stattfinden, und zwar auf der Seebühne im Ludingarten und auf der Hofbühne unterhalb der Stadthalle. Dieser Ort wurde nach Angaben von Wölfl wegen der Atmosphäre bewusst in Anlehnung an das Enkendorffest ausgewählt.

Aus der Corona-Not heraus geboren, wurden die vier Klappstuhlkonzerte im vergangenen Jahr schnell zum Geheimtipp der Musikliebhaber und es war klar, dass die Reihe in diesem Sommer fortgesetzt werden soll: „Gar nichts machen ist für uns keine Option“, erklärte der Kulturamtsleiter. Und so wurde an einem Konzertprogramm gefeilt, das sich wirklich sehen beziehungsweise hören lassen kann.

Die großen Bands sind auf der Seebühne zu Gast; leisere Formationen werden auf der Hofbühne auftreten. Den Auftakt machen am 26. Juni die Lokalmatadorin Christine Schmid (Akkordeon und Gesang) zusammen mit Gaetano Siino (Gitarre) mit Swinging Chansons.

Kulturgenuss mit Schutzkonzept Bei allen Veranstaltungen der Wehrer Konzertreihe gilt die aktuelle Corona-Verordnung des Landes. Zugang zu den Klappstuhlkonzerten haben bereits vollständig Geimpfte oder Genesene sowie Besucher mit einem tagesaktuellen Corona-Test. Um Wartezeiten zu verkürzen, werden die Konzertbesucher darum gebeten, sich schon vorab testen zu lassen, etwa in der Mediathek. Eine begrenzte Anzahl an Testmöglichkeiten wird es vor jedem Konzert ab 18 Uhr geben. Einlass ist um 18.45 Uhr. Die Kontaktverfolgung erfolgt über die Luca-App. Auf dem gesamten Konzertgelände herrscht auf allen Verkehrswegen Maskenpflicht. Weitere Informationen gibt es bei der Touristinfo Wehr (Telefon 07762/808 602) oder auf der Homepage der Stadt (www.wehr.de).

Die Musical Comedy Queens Suchtpotenzial begeistern am 3. Juli mit ihrem Programm „Sexuelle Belustigung“. Am 10. Juli ist das DUO L & M aus Freiburg mit Rockklassikern zu hören. Rock vom Feinsten bringen am 16. Juli The Rangers mit. Am 23. Juli ist Fire of Soul angesagt. Am 30. Juli werden Basti Müller & Friend zu Gast in Wehr sein. Der SWR 3-Moderator präsentiert eigene Songs mit viel Melancholie.

Besondere Mundartmusik

Die Freunde ganz besonderer Mundartmusik kommen mit Goschehobel (6. August) und den Knaschtbrüdern aus Wehr (13. August) voll auf ihre Kosten. Nach den Mario-Nettes am 20. August und dem Duo Tomsis eine Woche später sind dann Mike Low & Band zum Abschluss am 18. September zu hören. Das Konzept besagt, dass die Besucher ihre Sitzmöbel selbst mitbringen; es herrscht freie Platzwahl.

Wie Frank Wölfl mitteilt, ist für die Besucher auch ein kleines Catering geplant. Zum Beginn der Konzertreihe sind zunächst maximal 99 Eintrittskarten verfügbar. Abhängig von der Entwicklung der Inzidenz kann die Anzahl der Besucher bis auf 200 gesteigert werden. Karten für die Klappstuhlkonzerte sind ausschließlich online über www.reservix.de zu beziehen. Bei schlechter Wetterlage wird das entsprechende Konzert auf den Folgetag verlegt. Informationen hierzu gibt es auf den Social Media Kanälen des Kulturamtes. Frank Wölfl hofft natürlich auf gutes Wetter und gut gelaunte Gäste.