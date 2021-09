von Ernst Brugger

Der Schwerpunkt im Jahresbericht 2020 des seit 26 Jahren amtierenden Vorsitzenden des Diakonievereins Wehr-Öflingen, Rainer Kaskel, war der Neubau für das Wohnheim in der Kreuzmatt. Außerdem der Umbau im Nordhaus des Hauses der Diakonie sowie der Ersatzneubau – beide an der Paul-Gräb-Straße. Diese Aktivitäten hätten für den Diakonieverein eine erhebliche finanzielle Herausforderung und für die Mitarbeiter und Bewohner eine psychisch-physische Belastung bedeutet, so Kaskel.

Der Verein Der Diakonieverein in der heutigen Form entstand aus dem ehemaligen Kirchenbauverein. Der damalige Öflinger Seelsorger Pfarrer Paul Gräb hatte sich der Kunst verschrieben und wurde deshalb auch gerne Kunstpfarrer genannt. Das Haus der Diakonie wurde zu seinem Lebenswerk. Die Integration behinderter Menschen in Verbindung mit der Kunst war für ihn eine Herausforderung. Im Haus der Diakonie sind derzeit 84 Mitarbeiter beschäftigt, davon 56 in Vollzeit. Vorsitzender des Vereins ist Rainer Kaskel. Der Kontakt zum Diakonieverein ist möglich per E-Mail (info@hausderdiakonie.de).

Im Februar 2020 sei das Wohnheim Kreuzmatt mit 16 Einzelzimmern bezugsfertig eingeweiht worden. Daraufhin hätten die Bewohner des Heims in Hottingen, des Nordhauses sowie der Außenwohngruppen im Haus Detlef Wunderlich und Carola dorthin umziehen können. Derzeit würden 82 körperlich und psychisch schwerbehinderte Bewohner von engagierten Mitarbeitern betreut und gefördert. Es seien 45 Vollzeit- und 37 Teilzeitstellen im Haus der Diakonie besetzt, informierte Kaskel.

Wehr-Öflingen Einige Aktivitäten sind beim Haus der Diakonie in Wehr-Öflingen noch nicht möglich Das könnte Sie auch interessieren

Die Corona-Pandemie habe auch die Arbeit und Aktivitäten im Haus der Diakonie stark beeinträchtigt. Strenge Kontaktregelungen und regelmäßige Tests seien und sind immer noch Herausforderungen. Zudem seien im Frühjahr 2021 alle Bewohner und die Mehrheit der Mitarbeiter zweimal geimpft worden, sagte Kaskel, sodass die Situation etwas entspannter sei. Sein Dank galt Heimleiterin Ulla Krug und dem pädagogischen Leiter, Martin Bursch, sowie allen Mitarbeitern für die Arbeit.

Die Finanzen

Wolfgang Kemmerling, seit neun Jahren Finanzvorstand beim Haus der Diakonie und Rechner beim Diakonieverein, merkte in seinen Berichten an, dass sich das Haus der Diakonie gut entwickelt habe. Die geringere Belegung durch den Umbau hätte zwar zu weniger Einnahmen geführt, was aber durch höhere Pflegesätze kompensiert worden sei. Eine solide Finanzierung der Eigeninvestitionen bei den Um- und Neubaumaßnahmen, so Kemmerling, hätte die positive Entwicklung unterstützt. Die Treuhandstelle des Diakonischen Werkes in Karlsruhe bescheinigte seine uneingeschränkte Korrektheit. Auch Kassenprüfer Rüdiger Mengel fand die Arbeit des Rechners tadellos.

Unterstützung

2020 hatte auch der Vorstand mit den Baumaßnahmen und der Pandemie eine große Herausforderung und ein großes Maß an Arbeit. Dank der Unterstützung der Hanna-und-Paul-Gräb-Stiftung und einem Benefizkonzert von Anne-Sophie Mutter für den Ersatzneubau gegenüber dem Haupthaus, informierte Kaskel noch, sei es möglich, dieses Projekt solide zu realisieren. Der Dank des Vorsitzenden galt abschließend auch seinen Vorstandskollegen für den großen ehrenamtlichen Einsatz und die vertrauensvolle Zusammenarbeit.