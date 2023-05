Gesang, Akkordeonmusik und Theater, dargeboten von örtlichen Akteuren – damit ist am Mittwoch der „Kulturm“ in Öflingen eröffnet worden. Wenn man das Zuschauerinteresse als Omen wertet, dann dürfte dem neuen städtischen Kulturort eine erfreuliche Zukunft bevorstehen, denn zahlreiche Besucher aus Öflingen, Wehr und den umliegenden Kommunen waren gekommen.

Die Ehre des allerersten Auftritts in der zum kulturellen Veranstaltungsort umgewandelten evangelischen Christuskirche gebührte der VHS-Theatergruppe. Anna Wendel und Dirk Tolksdorf lieferten eine Parodie auf das Genre des Agententhrillers, und auch ein ironischer Hinweis auf den Kulturm fehlte nicht. Das Kommando „Vorhang“ blieb ohne Folgen, denn der dekorative, aus dem Stadthallenbestand kostengünstig „wiederverwertete“ Vorhang lässt sich nicht senken. Der Kulturm hat den Charme des Provisoriums, ist aber voll funktionsfähig, denn das einfallende Licht wurde durch an Wäscheklammern befestigten Vorhänge gemildert, und die Technik funktionierte einwandfrei.

Bürgermeister Thater: „Kulturm schließt Lücke zwischen Hallen und kleinen Räumen“

Bürgermeister Michael Thater ließ die Wandlung von der Christuskirche zum Kulturm Revue passieren. Er sei froh, dass der Gemeinderat, wenn auch nicht einstimmig, dem Kauf der kirchlichen Liegenschaft und deren künftiger Nutzung als Kulturstätte zugestimmt hatte. „Der Kulturm schließt die Lücke zwischen unseren großen Veranstaltungsorten wie der Stadt- und Schulsporthalle und den kleinen Räumen.“

Kulturamtsleiter Frank Wölfl, hier mit dem evangelischen Kirchenchor, eröffnet den „Kulturm“ mit einem Glas Sekt. Bilder: Michael Gottstein | Bild: Michael Gottstein

Die Kirche sei mit den Ehrenbürgern Anne-Sophie Mutter und Paul Gräb eng verbunden und der Geburtsort des „Öflinger Modells“ zugunsten von Menschen mit Behinderung. Thater dankte der evangelischen Kirchengemeinde, dem Technischen Dienst der Stadt und Kulturamtsleiter Frank Wölfl für die erfolgreiche Zusammenarbeit.

Pfarrer Hasenbrink ist froh, dass hier weiter Gottesdienste gefeiert werden

Der evangelische Pfarrer Peter Hasenbrink betonte bei der Eröffnungsveranstaltung: „Es ist nicht so, dass die Kirche nicht gebraucht würde.“ Die Landeskirche müsse aber sparen und könne daher nicht mehr alle Gebäude unterhalten. Er sei froh, dass das Kirchengebäude erhalten bleibe und die evangelische Gemeinde dort weiterhin Gottesdienste feiern dürfe. „Wir sind zusammen mit der Stadt zu einem guten Ergebnis gekommen.“

Ein zufriedener Pfarrer Peter Hasenbrink. | Bild: Michael Gottstein

Acht Spielerinnen und Spieler des Harmonika-Orchesters Öflingen, das in diesem Jahr sein 75. Jubiläum feiert, präsentierten unter Leitung von Thomas Bürgin ein buntes Programm, unter anderem mit einem Tango, einem Paso doble, „Friends Forever“ und „My Way“.

Der evangelische Kirchenchor führte das Spiritual „Kumbaya“ und romantische Lieder und „Nehmt Abschied, Brüder“ auf: Dessen trauriger, aber letztlich von Zuversicht getragener Charakter beschreibt die Gefühle der Gemeindemitglieder, die von ihrem Gotteshaus Abschied nehmen müssen, die Kirche aber in guter Hand wissen.

Kulturamtsleiter Frank Wölfl taufte abschließend das neue Kulturhaus mit einem Glas Sekt. Er drückte seine Hoffnung aus, dass die Kultur in Zeiten von Krieg, Inflation und hoher Staatsverschuldung nicht das Nachsehen haben möge.

So geht das Eröffnungsprogramm ab 12. Mai weiter

Am Freitag, 12. Mai, 19.30 Uhr spielen die Knaschtbrüeder. Am Samstag, 13. Mai, 19.30 Uhr folgt „Gretchen 89ff“. Am Sonntag, 14. Mai, 15 Uhr eine Matinee mit dem Musikverein Öflingen, ab 16 Uhr singt Christine Schmid und ab 19.30 Uhr spielt Station four. Karten bei der Tourist-Info Wehr, Telefon 07762/808601.