„Wir wollen Fasnacht und wir machen Fasnacht“. Das betonte Zunftmeister Michael Sutter bei der Hauptversammlung der Narrenzunft Öflingen. Viele Gleichgesinnte hatten sich am Freitagabend in der Zunftstube eingefunden. Den neuen Maitermin haben die Öflinger Narren auserkoren, abweichend vom sonst üblichen Herbsttermin kurz vor der Fasnachtsproklamation am 11.11. Da ist die Terminlage und der Arbeitseinsatz eher eng getaktet, schließlich ist neben Fasnacht in Öflingen auch die Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte als Hort des Brauchtums intensiv zu pflegen.

Überraschung in Versammlung

Die eigentliche Überraschung bei der Hauptversammlung kam kurz vor Schluss: Michael Sutter wurde zum Ehrenzunftmeister ernannt. Sutter ist 47 Jahre jung, seit 30 Jahren aktiv in der Narrenzunft und seit 25 Jahren Zunftmeister, dann noch die Anzahl der Zunftverbände in der VHN plus die Gruppen der Öflinger Fasnacht und schon kommt man auf die magische Zahl von 111+2. Das war das von Sutter auserkorene Nachholmotto vom Jubiläum in der abgelaufenen Saison für die Öflinger Narrenzunft – und das ist zumal ein richtiges Erfolgsjahr geworden. Sutter ist erst der dritte Ehrenzunftmeister in 113 Jahren Narrenzunft Öflingen, nach Eberhard Neef und Bruno Henle. Er hat etwas geschaffen und viel gemacht, was allseits von den älteren Mitgliedern anerkennend zur Würdigung beigesteuert wurde. Auf Sutters Schultern ruht die besondere dörfliche Fasnacht, zum Guten für Öflingen.

Und die Narrenzunft bleibt attraktiv. An Neumitgliedern mangelt es nicht. Die Humbelhexen etwa erleben einen Boom. Viele wollten nach der Corona-Pause Fasnacht nachholen. „Das lässt hoffen“, sagte Sutter. Vor einem Generationenumbruch werde es keinem in der Öflinger Narrenzunft bange. Die Abstinenz hat die Fasnacht eher gestärkt. „Man spürt eine Art Aufbruchstimmung und man merkt die Mitglieder haben wieder Lust, etwas gemeinsam zu unternehmen“, so Sutter. Er nannte als Anziehungspunkte das Suserfest im abgewandelten Konzept oder die eigene Party zum Auftakt der heißen Fasnachtstage. Genau diese Jubiläums-Party wird in die Geschichte der Narrenzunft eingehen: Sie war bestens besucht, alles blieb friedlich und es gab viel Raum und Zeit für die Guggenmusiker in der Öflinger Schulsporthalle. Dafür dankte Bürgermeisterstellvertreter Paul Erhart: „Ihr habt wieder gezeigt, was die Öflinger Narrenzunft so drauf hat.“

Die Wahlen bei der Hauptversammlung brachten keine Veränderungen. Michael Sutter bleibt weiterhin Zunftmeister, sein Stellvertreter ist Ralf Kruse. Julia Berlinghof bleibt Schriftführerin, Zeremonienmeisterin ist Jessica Kruse und Kassierer Markus Borutzki. Die Beisitzerin der Hubelhexen ist Vanessa Schmidt und der Rhy Deufel Conny Biehler.

Etwas sehr Seltenes trat ebenso in der Hauptversammlung der Narrenzunft Öflingen ein. Alle zu Ehrende waren anwesend. Mit der Ehrennadel in Silber ist Stani(slav) Barijic, Julia Berlinghof, Marco Höller und Ralf Kruse ausgezeichnet worden. Die Ehrennadel in Gold erhielt Peter Maszurimm. Zunftomi Ingrid Röthe ist für ihre 25 Jahre bei den Hubelhexen ausgezeichnet worden, Gerlinde Kriebel für ihre 35 Jahre. Karin Henle ist seit einem halben Jahrhundert Mitglied der Narrenzunft Öflingen.