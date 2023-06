Plötzlich ging es ganz schnell: Der Wehratal Butcher zieht die Reißleine, weil „das Ladengeschäft ist nicht angenommen worden“, sagt Metzgermeister Thorsten Griener. Am Mittwoch fiel die Entscheidung: Die moderne Metzgerei schließt zum Monatsende.

Erfolge andernorts sind innerhalb kürzester Zeit eingetreten, einzig das moderne Ambiente im Laden und der frische Wind im Metzgereiverkaufsraum haben keinen Anklang bei der örtlichen Kundschaft gefunden. Die Hausbank war unzufrieden damit.

Das Geschäft auf den zahlreichen Wochenmärkten, dem Catering für renommierte Konzerne an Rhein und Wiese sowie das gerne angenommene Event-Grilling haben zum größten Teil in den letzten anderthalb Jahren den Laden quersubventioniert. Jetzt ist Schluss, Griener muss die einzige handwerkliche Metzgerei in der Stadt kurzfristig schließen. Fünf Arbeitsplätze gehen verloren.