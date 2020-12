Die Wehrer Gemeinderäte genehmigen sich höhere Entschädigungen für ihre ehrenamtliche Tätigkeit. Bei einer Gegenstimme von FDP-Stadtrat Hans-Peter Zimmermann wurde die Neufassung der entsprechenden Satzung beschlossen. Demnach erhalten die Gemeinderäte künftig eine Entschädigung von 10 Euro pro Stunde, bislang waren es 8,50 Euro. Der Tageshöchstsatz von 60 Euro wird nun schon nach sechs Stunden erreicht, bislang nach acht. Bei repräsentativen Anlässen, wie beispielsweise Besuchen von Altersjubilaren, erhalten die Räte künftig pauschal 15 Euro, bislang wurden sie nach Aufwand entschädigt. Angepasst wird auch die Entschädigung für den ersten Bürgermeisterstellvertreter, der bislang zehn Euro pro geleistete Stunde erhielt. Künftig wird er mit einer Monatspauschale von 100 Euro entschädigt. Der zweite Stellvertreter erhält 75 Euro pro Monat.

Üblicherweise werden die Entschädigungen jeweils zum Ende einer Legislaturperiode eines Gemeinderates angepasst. Weil die letzte Änderung der Satzung über die Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit im Jahr 2014 vollzogen wurde, hält die Stadtverwaltung eine Anpassung für überfällig. Dies zeige auch die Höhe der Sätze im regionalen Vergleich. Hans-Peter Zimmermann (FDP) sprach sich in Anbetracht der zu erwartenden Verluste in den kommenden Jahren, der aktuellen Corona-Situation und finanziellen Sorgen der Selbständigen, Bürger, Kurzarbeiter und Arbeitslosen, gegen eine Erhöhung aus. „Ehrenamt ist Ehrenamt und nicht mit ‚bezahlen nach Mindestlohn‘ gleichzusetzen“, so Zimmermann. Karin Gallmann (SPD) und Claudia Arnold (Grüne) sehen in der Anpassung hingegen eine „Stärkung des Ehrenamts“.