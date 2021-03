Mehr Fördermittel für die Digitalisierung der Wehrer Schulen und einen kleinen Einblick in die digitale Unterrichtswelt gab es am Montag für den Verwaltungs- und Finanzausschuss. Die Stadträte im Ausschuss ließen sich von den Argumenten der Lehrer überzeugen und befürworteten die kommunale Beteiligung an der Ausstattung. Im Detail werden die Pläne in der nächsten Gemeinderatssitzung am 13. April vorgestellt.

Eigentlich sollte bei einem Vor-Ort-Termin an der Realschule die neue digitale Technik im Klassenzimmer präsentiert werden – wegen der steigender Fallzahlen wurde die Präsentation dann genauso wie das Thema selbst digital. „Corona hat als Brandbeschleuniger gewirkt“, so Hauptamtsleiterin Yasemin Krause zur Digitalisierung. Für die Wehrer Schulen hat dies aber auch zu positiven Entwicklungen geführt. Denn zusätzlich zu den 281.400 Euro Fördersumme aus dem Digitalpakt sind im letzten Jahr weitere Fördermittel in Höhe von insgesamt über 150.000 Euro dazugekommen.

So werden nun beispielsweise auch Sofortausstattungsprogramme für Schüler sowie Leihgeräte für Lehrkräfte gefördert. Dazu hätten sich alle Lehrer intensiv mit dem Thema Digitalisierung befassen müssen, erklärt Realschulleiterin Petra Thiesen – auch Skeptiker, die sich bislang eher auf die grüne Tafel verlassen hätten.

Für eine Bestandsaufnahme an den Wehrer Schulen habe die Stadtverwaltung die Beraterfirma Poscimur beauftragt, so Krause. Die Analyse habe unter anderem ergeben, das an allen Schulen die Bandbreite nicht ausreichend sei. Nur an der Realschule sei Ende März überraschend eine deutliche Steigerung der Bandbreite ermöglicht worden, so Krause.

Hinsichtlich der Infrastruktur sei nur die Talschule weitestgehend ausgestattet. Die Ausstattung an der Realschule Grundschule Wehr/Öflingen müsse neu geschaffen oder zumindest ergänzt werden.

Insgesamt würden die Fördermittel trotz Erhöhung nicht für alle notwendigen Arbeiten ausreichen, so das Fazit der Berater. Für die Talschule rechnen die Berater mit einer Zuzahlung durch die Kommune von knapp 14.000 Euro, an der Grundschule Wehr/Öflingen von knapp 120.000 Euro.

Für die Realschule gebe es zwei Varianten: bei einer Ausstattung mit Beamern und passiven Displays müssen 65.000 Euro zugezahlt werden, bei interaktiven Displays für alle 28 Unterrichtsräume knapp 200.000 Euro.

Ein solches interaktives Display sei seit einigen Wochen an der Realschule im Test, so Realschulleiterin Petra Thiesen. Die Erfahrungen der Lehrerschaften damit seinen rundweg gut: Von der Vorbereitung von Tafelbildern über die Einbindung von Bilder und Videos in den Unterricht bis hin zum Abspeichern des an der Tafel erarbeiteten für die nächste Unterrichtsstunden zeigten sich alle Lehrer von den Möglichkeiten der neuen Technik begeistert.

Die Ausschussmitglieder schlossen sich dieser Argumentation durchweg an. Nicht nur für die Schüler wolle man das Beste, sonder auch den Schulstandort zukunftsfähig ausstatten – sowohl um neue Schüler zu gewinnen als auch mit Blick auf die aktuelle Mangelware Nachwuchslehrer.