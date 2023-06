Die 38. Auflage des Kinderferienprogramms wird von 27. Juli bis 12. August stattfinden. Die Stadtverwaltung und die Stadtjugendpflege haben in Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit, mit dem Jugendforum sowie mit zahlreichen Vereinen, Firmen und Privatpersonen 33 Angebote an 40 Terminen für die Sechs- bis 14-Jährigen vorbereitet.

Was in den 1980ern als Experiment begann, ist zu einem festen Programmpunkt während der Schulsommerferien geworden, der „von den Kindern und Jugendlichen sehnsüchtig erwartet wird“, sagt Bürgermeister Michael Thater. Zuletzt fand das Programm wegen der Corona-Auflagen in abgespeckter Form statt. Nun sind Manuel van Kreij, Leiter der Stadtjugendpflege, und seine Mitarbeiter Jochen Steinmann, Linda Alduino und Jule Rünzi froh, die Angebote wieder frei gestalten zu können.

Einer der Höhepunkte wird ein Abenteuercamp mit Übernachtung beim Schwimmbad sein, das gemeinsam mit der DLRG angeboten wird. Neu ist ein zweitägiges Fußballcamp, außerdem lüftet die Bäckerei Albiez das „Geheimnis des Nussgipfels“. Ausflüge führen zur Auerhahn-Olympiade auf den Feldberg und zum Baumkronenweg Waldkirch. Klar sind Altbewährtes wie Pizzabacken und Nachtwanderung sowie Renner wie Bogenschießen und Segelfliegen dabei. Für die Rundflüge sind nur 15 Plätze vorgehalten, es gibt schon 36 Anmeldungen. Ein Ferienpass mit den bestätigten Angeboten wird ausgestellt, der vom 12. bis zum 14. Juli, von 14 bis 19 Uhr, im Jugendhaus von Öflingen abgeholt werden kann.

Anmeldungen für maximal sechs Angebote sind bis Sonntag, 25. Juni über die Internetseite www.jugendinwehr möglich. Die Adresse kann über den QR-Code auf dem Flugblatt geladen werden. Die Anmeldungen sind verbindlich und können im Krankheitsfall bis zu 24 Stunden vor Veranstaltungsbeginn abgesagt werden. Bei Fragen stehen die Mitarbeiter auch telefonisch oder persönlich zu den Öffnungszeiten des Jugendhauses zur Verfügung. Kontakt: kfp@jugendinwehr.de oder per Telefon 07761 2920.