Der Countryclub (CC), mit Mitgliedern über Wehr hinaus, konnte in seiner Hauptversammlung eine positive Bilanz ziehen. Der Verein berichtete von großem medialem Interesse. Nicht von ungefähr sei man nach einem Vereinsporträt in der Zeitung auch beim regionalen Fernsehen gelandet. Der Beitrag in der Abendschau sei zwar nur kurz gewesen, aber er sorgte für Aufsehen und weckte Neugierde auf uns, wie die Vorsitzende des CC Constanze Feger in ihrer Retrospektive auf 2022 sagte. Diese verwies auch auf die gesteigerten Anfragen nach Auftritten. Diese werde man prüfen.

Auf den im vergangenen Jahr bezugsfertig gemachten neuen Proberaum konnte sich der Verein ebenfalls freuen. In einem ehemaligen Möbelhaus wurde dieser gefunden. Nach viel Eigenarbeit kann dieser jetzt benutzt werden. Ja, man sei etwas blauäugig an den Umbau herangegangen, weil die Probleme und Aufgaben größer waren als erwartet. Aber jetzt sei alles gut. Der Miet-, wie auch der Hausmeistervertrag seien unterzeichnet, das regelmäßige Training kann stattfinden und das werde wie bisher am Montag sein, so die Vorsitzende. Ein Antrag, die Tanzstunden auf den Donnerstag zu verschieben, wurde mit großer Mehrheit abgelehnt. Auch wenn die Männer fleißig beim Umbau mithalfen und so für Einsparungen sorgten, so wurde dennoch die Kasse mit einer mittleren fünfstelligen Summe belastet, wie Kassierer Michael Feder feststellte. So war dann auch dessen klare Ansage für dieses Jahr, mehr für die Finanzen zu tun.

Wie Constanze Feger erwähnte, hätte der Countryclub im vergangenen Jahr zahlreiche Workshops durchgeführt. Und dreimal quasi sei dieser in Sachen Müllsammlung unterwegs gewesen. Zweimal reihte er sich bei der Stadtputzete ein, ein weiteres Mal half er im Auftrag der Servicegemeinschaft beim Stadtfest in Wehr mit. Auch da, mit Augenmerk auf den hinterlassenen Unrat der vielen Stadtbesucher. Angenehmer waren da schon die Termine „Bewirtungen bei der Narrenzunft und einem neueröffneten Küchenstudio“. Insgesamt zwölf Mal öffnete man zwischen November und Januar die vereinseigene Weihnachtshütte.

Wahlen und Verein: Auf zwei Jahre wurden gewählt: Constanze Feder (Vorsitzende), Sylvia Roeder (stellvertretende Vorsitzende), Sandra Schmid (Schriftführerin), Michael Feder (Kassenwart), Nicole Dammsch, Markus Jakob, Michaela Mohr (Beisitzer). Kontakt: www.countryclub-wehr-ev.de