von Hansjörg Bader

Martini, eines der größten Kirchenfeste der Wehrer Katholiken im Jahreskreislauf, wird auch in diesem Jahr ohne weltliche Feier auskommen müssen. Wie vom Pfarramt zu erfahren ist, gibt es am Sonntag, 7. November eine festliche Eucharistiefeier aber keine traditionelle weltliche Feier im Pfarrzentrum. Wie schon 2020 muss diese wegen Corona erneut ausfallen.

Der Festgottesdienst beginnt um 10.30 Uhr in der Sankt-Martins-Kirche. Mitwirken wird der Kirchenchor. Je nach Entwicklung der Pandemie in voller Stärke oder in kleinerer Besetzung. Um 17 Uhr findet ein Laternenumzug für Kinder statt. Auf dem Kirchplatz wird das Martinsfeuer entzündet. Und dort erhalten alle Kinder mit Laternen die obligatorische Martinsbrezel. Im Rahmen des diesjährigen Patroziniums wird das katholische Gemeindeteam Wehr am 13. November in der Zeit von 9 bis 11 Uhr im Pfarrzentrum Altkleider sammeln. Die Initiative dürfte dem heiligen Martin, der ja wie kein anderer für brüderliches Teilen steht, gefallen. Steht diese doch unter dem Motto „Meins wird Deins“. Sie geht auf die „Aktion Hoffnung“ des Kindermissionswerks in Aachen zurück.

Martini, Patrozinium, Schutzherrnfest – diese Begriffe stehen in Wehr wie keine anderen für ein Kirchenfest, das seit Menschengedenken und weit darüber hinaus von den Katholiken im November gefeiert worden ist. Es gibt Überlieferungen, dass schon in den 1890er Jahren Martini stattfand. Nichts und niemand konnte das Wehrer Kirchenfest stoppen. Einzig die beiden Weltkriegskatastrophen und die derzeitige Pandemie hinderten die Pfarrei daran, Pfarrfamilienabende mit Unterhaltungsprogrammen durchzuführen.

Blick auf die Geschichte

Vor 100 Jahren etwa, am 13. November 1921, durften die Wehrer Katholiken endlich wieder die weltliche Feier als Ergänzung zur festlichen Eucharistie aufnehmen. Acht lange Jahre hatte man darauf verzichten müssen. Kriegsschmerz und Notzeiten gaben den Ausschlag. Endlich durften sich alle wieder im damaligen Wehrahofsaal einfinden. Nach so langer Pause – da wollten alle kirchlichen Gruppierungen an dem Abendprogramm mitwirken. Und die legten sich mächtig ins Zeug. Es gab eine bunte Pfarrfamilienfeier ganz nach alter Wehrer Kirchentradition. Die „Feuerwehr-Harmonie“ bot Blasmusik, der Kirchenchor schwungvolle Lieder und die katholischen Gruppen erfreuten mit Singspielen, Tänzen und fröhlichem Theater. Vor der kirchlichen Feier erklang frühmorgens Marschmusik quasi als Weckruf an die Bevölkerung. Diesem folgte das levitierte Hochamt in der Sankt-Martins-Kirche mit Diözesan-Missionär Barth aus Freiburg als Festprediger. Auch hier wirkte der Kirchenchor mit. Und wie es zur damaligen Zeit Brauch war, gab es zum Abschluss eine Prozession mit sakramentalem Segen. Ein kirchliches Gedenken gab es am Tag des Heiligen Martin (11. November) immer, egal wie die Zeiten waren. Auch jetzt in der Corona-Pandemie.