Der Kindergarten St. Josef muss aus Brandschutzgründen vorübergehend in sein angestammtes Gebäude in der Merianstraße verlassen. Dies teilte Cornelia Finkbeiner, Leiterin der Stabsstelle Familien, Schulen, Jugend im Wehrer Rathaus am Mittwochabend beim Elternabend des Kindergartens mit.

Alle fünf Gruppen sollen demnach zu Beginn des Jahres 2023 vorübergehend auf die Zelg ziehen, genauer gesagt ins „blaue Haus“ der Wehrer Realschule. Während Bürgermeister Michael Thater „gewisse Mängel“ einräumt, spricht das Landratsamt spricht von „erheblichen Defiziten an den brandschutztechnischen Einrichtungen“ im Kindergarten. Außerdem „wurden teilweise Räume genutzt, die von den erteilten Baugenehmigungen abweichen“, so der Brandschutzgutachter.

Der Kindergarten St. Josef Der Kindergarten St. Josef ist der älteste Wehrer Kindergarten. Die Gründung erfolgte zusammen mit der offiziellen Gründung des einstigen Frauenvereins Wehr im Jahre 1889. Er zählt auch zu den größten Kinderbetreuungseinrichtungen in Wehr – mit insgesamt fünf Gruppen: Vier für Kinder zwischen drei und sechs Jahren und einer Krippe für Unter-Dreijährige.

Wer das über 130 Jahre alte, sehr verschachtelte Gebäude des Kindergartens St. Josef kennt, dürfte kaum überrascht sein, dass es nicht mehr den neuesten Ansprüchen genügt. „Die Mängel im St. Josef könnten durch eine temporäre Umsiedelung von zwei Gruppen behoben werden“, teilt Bürgermeister Michael Thater auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Da im Gebäude noch weiterer Sanierungsbedarf bestehe, habe die Stadtverwaltung erwogen, den gesamten Kindergarten für das Jahr 2023 in die nun freiwerdenden Räume in die Realschule Wehr umzusiedeln.

Ein Abriss des Gebäudes des Kindergartens St Josef steht laut Thater nicht zur Debatte. „Die Sanierungskosten für das Gebäude werden in den kommenden Wochen ermittelt und die Maßnahmen werden in die Haushaltsberatungen 2023 einfließen.“ Näheres soll bis zur Gemeinderatssitzung am 18. Oktober geklärt sein.

Landratsamt sieht „erhebliche Defizite“

Wie das Landratsamt Waldshut auf Anfrage mitteilt, habe die Brandschutzschau mit einem Sachverständigen bereits am 14. Juli stattgefunden. Das Ergebnis seines Gutrachtens ist deutlich: Der Gutachter habe „erhebliche Defizite an den brandschutztechnischen Einrichtungen festgestellt, auch wurden teilweise Räume genutzt, die von den erteilten Baugenehmigungen abweichen.“

Der Stadt sei daraufhin die Nutzung des Gebäudes in Teilen untersagt worden. „Die Frist für die Behebung der Mängel variiert zwischen unverzüglich bis zu einer Frist von sechs Monaten“, teilt Susanna Heim, Pressesprecherin im Landratsamt Waldshut, mit.

Umzug in ein bereits erprobtes Provisorium

Den Kindern des Kindergartens St. Josef steht nun ein Umzug in ein Provisorium im „blauen Haus“ der Realschule bevor. Seit dem Frühjahr 2020 wird dieses Gebäude bereits als Kindergarten genutzt, nämlich als provisorische Unterkunft der fünf Kindergartengruppen des Anfang 2020 abgebrannten Kindergartens im Seeboden.

Dessen Neubau wird am Samstag, 22. Oktober, offiziell eingeweiht, damit wird das Provisorium in der Realschule frei für die Kinder aus der Einrichtung St. Josef. Der Umzug solle aber erst nach den Weihnachtsferien über die Bühne gehen, wurde den Eltern am Mittwochabend mitgeteilt.