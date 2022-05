von Maria Schlageter saeckingen.redaktion@suedkurier.de

Es war ein Fest für die Kunst, als der Lothar-Späth-Förderpreis am Samstag, 7. Mai, zum 15. Mal in der Wehrer Stadthalle verliehen wurde. Und das in dem Rahmen, wie es den ausgezeichneten Künstlern nur gerecht werden kann: Öffentlich, feierlich und im Beisein der Schirmherrin Anne-Sophie Mutter. Nach der Online-Verleihung im vergangenen Jahr, fanden für die diesjährige Auflage fast alle der 16 Preisträger aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ihren Weg an die Wehra. Hierhin, wo das künstlerische Schaffen von Menschen mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung schon gefördert wurde, als Inklusion als Fachbegriff noch gar nicht etabliert war.

Wehr Lothar-Späth-Förderpreis: Preisverleihung mit Anne-Sophie Mutter Das könnte Sie auch interessieren

„Sowohl die Qualität der vorgeschlagenen Werke, als auch das Engagement für diesen Preis sind angestiegen“, sagte die Jury-Vorsitzende Elena Romanzin. Für sie, die gemeinsam mit Flavio Apel und Marga Golz das Preisrichter-Trio bildete, war es somit eine schöne aber keine leichte Aufgabe über die diesjährigen Gewinner zu entscheiden. Am Ende waren sich die drei Fachkundigen aber einig, dass die Werke von Josef Wicker, Manuela Methner und David Haufe malerisch besonders aus den insgesamt 114 eingereichten Werken herausstechen. 13 weitere Werke wurden mit drei Sonderpreisen und zehn Anerkennungspreisen ausgezeichnet.

Preisträger 2022 Der Lothar-Späth-Förderpreis wird seit 2006 an Künstler mit Behinderung verliehen. Neben den drei Hauptpreisen gibt es zehn Anerkennungspreise und drei Sonderpreise. Die diesjährigen Gewinner sind: Josef Wicker aus Münsingen (1. Preis), Manuela Methner aus Neinstedt (2. Preis) und David Haufe aus Quedlinburg (3. Preis). Die zehn Anerkennungspreise gingen an Ronald Saladin aus basel, Helmut Hermann aus Wehr, Janosch Bindschädel aus Kraichtal, Ronja Kruckenberg aus Hamburg, Eike Losleben aus Berlin, Marko Seifert aus Weimar, Sebastian Preiß aus Weimar, Peter Prell aus Dresden, Britta Mende aus Radebeul und Thomas Müller aus Dresden. Sonderpreise gab es vom Zonta-Club Südschwarzwald an Petra Griesert aus Leonberg und vom Verein Kunst und Diakonie an Dirk Brucket aus Wehr. Erstmals verliehen wurde außerdem der Schülerpreis der Realschule Wehr an Nina Paegel aus Pforzheim.

Mit dem Entsagen an die klassischen Prinzipien der Komposition und einer Farbgebung mit Anziehungskraft überzeugte „Der Reiter fliegt“ von Josef Wicker die Jury – genauso wie das Publikum der Verleihung – am meisten. „Es ist ein ruhiges und zugleich dynamisches Werk“, so Romanzin in ihrer Laudatio. Die zweitplatzierte Manuela Methner beeindruckte mit einem Linoldruck, der das Wachstum eines Löwen mit einer steigenden Intensität der Farbgebung ausdrückt. Der dritte Preis ging an ein ganz persönliches und zeitgenössisches Anliegen, das David Haufe im Linoldruck „Tauchen nach dem Ring“ illustriert: Der Wunsch nach der Pandemie in sein geliebtes Schwimmtraining zurückzukehren.

Aus seinem Strich kommt das Siegerbild: Josef Wicker (2. von rechts mit seiner Betreuerin rechts) bei der Preisübergabe mit Anne-Sophie Mutter (2. links) und Michael Thater (links). | Bild: Maria Schlageter

Mit der Verleihung, zu der neben den geladenen Personen aus der Kommunal- und Landespolitik auch gut 30 Gäste gekommen waren, ist den Machern hinter dem Preis eine Würdigung gelungen, die das Strahlen in den Augen vieler wiedererweckt hat. Anerkennung und Motivation zugleich – das macht den Lothar-Späth-Förderpreis aus.

Für die musikalische Unterhaltung der Gäste sorgten die Wehrer Band Die Rollenden Steinchen um Heike Trefzger. | Bild: Maria Schlageter

Es geht nicht primär um die Bewertung eines Genres, das eigentlich in gar kein Ranking passt. Es geht um Sichtbarkeit und Affirmation eines Teils unserer Gesellschaft, die – wie Ulrich Delhey als Vorstandsmitglied der Förderpreis-Stiftung betonte – keine Lobby hat. „Diese Künstler geben uns als Betrachter ein Geschenk, das uns das Herz öffnet. Die Arbeiten leuchten vor Kraft und Freude und zeigen uns das, was nicht gesagt werden kann“, ehrte Anne-Sophie Mutter die Preisträger in ihrer Ansprache. Es ist mit ihr Verdienst, dass die Strahlkraft des Lothar-Späth-Förderpreises weit über Wehr und über den Tod der Initiatoren Lothar Späth und dem Ehepaar Hannah und Paul Gräb hinausstrahlt. Den künstlerischen Wert aber verdankt er den vielen Kreativen, die sich immer wieder um den Preis bemühen und denen auch an diesem Nachmittag die Bühne gehörte – nicht am Rand, sondern mittendrin.