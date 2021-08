von Charlotte Fröse

Die Besucher des Konzerts im Wehrer Ludingarten mit der Wiesetäler Formation „D‘Knaschtbrüeder“ hatten am Samstagabend nicht nur ihre eigenen Klappstühle sondern auch Picknickutensilien und eine gehörige Portion Erwartungsfreude mitgebracht. Die Brüder Jeannot und Christian Weißenberger hatten freche, lustige und auch besinnliche Lieder im Gepäck, die so ganz nach dem Geschmack der Zuhörer waren und wunderbar zur ausgelassenen Stimmung des Publikums passten, welche sich im Laufe des Konzerts zusehends steigerte. Derweil flatterten Fledermäuse über die Köpfe der Gäste und die Mondsichel wanderte am Himmel über die Bühne. Alles in allem war es ein gelungener Sommerabend.

Die Freude darüber, nach der langen Corona-Abstinenz, endlich wieder gemeinsam ein Konzert genießen zu können, war deutlich zu spüren. Auch die beiden Barden drückten ihre Freude darüber aus, nach gut eineinhalb Jahren, endlich wieder ein „echtes“ Publikum vor sich zu haben, wie Jeannot Weißenberger verlauten ließ. Die alemannischen Lieder können als kritische Heimatlieder bezeichnet werden.

Neben einigen von ihren bekannten Liedern hatte das musikalische Duo, mit ihrem eigenen originellen Humor und der typischen handgemachten Musik, auch neue Songs mitgebracht, welche in der Corona-Zeit entstanden sind. So gaben sie beispielsweise Tipps für einen Urlaub am heimischen Eiemer See, wenn er dann auftaucht. Sie sangen aber auch von Originalen und Unikaten, Computer-Geschädigten und dem Traum vom vielen Geld. Das Duo ging auch der Frage zweier Zeitgenossen nach, ob es nun „sage“ oder „säge“ heißt. Tröstlich dabei die Liedzeile: „D‘Hauptsach isch doch, dass mir zwei do mitenander rede!“ Lieder, die von befreundeten Liedermachern übernommen wurden, klangen ebenfalls an, beispielsweise das „Belchelied“ von Otto Bürgelin.

Obwohl das Konzert wegen erwarteter Gewitter vom Freitag auf den Samstag verschoben wurde, waren praktisch alle Karten ausverkauft. Eine illustre Gesellschaft von rund 200 Personen ließ sich im romantischen Ambiente rund um den kleinen Teich nieder, der die Zuhörer von den Musikern trennte. Auch die Zuhörer, mussten Corona-konform, strikt voneinander getrennt ihre Stühle platzieren, was jedoch die Freude endlich wieder Live-Musik zu erleben, nicht minderte. Auch die Musiker genossen die lockere Atmosphäre und so war es nicht verwunderlich, dass nach dem eigentlichen Konzert eine Zugabe nach der anderen angestimmt wurde.