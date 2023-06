Es ist seit einigen Jahren ein Trend im Bestattungswesen: Ein Urnenbegräbnis im Wald. Immer mehr Menschen entscheiden sich gegen die klassische Beerdigung auf dem Friedhof und wollen stattdessen eine Ruhestätte in der Natur.

Auch in Wehr kommt dieser Trend jetzt an. Ab 2024 sollen Urnenbeisetzungen im städtischen Bestattungswald möglich sein. Der Gemeinderat ebnete nun den Weg dahin und legte die Regularien in einer Satzung fest.

Wo ist der Bestattungswald?

Waldbestattungen sollen in Wehr ausschließlich auf einem eigens ausgewiesenen Waldstück auf dem Dinkelberg in Richtung Hasel möglich sein. Das vorgesehen Waldstück im Gewann Blitzgi, Bereich Pfaffengrund, hat eine Größe von zunächst 6000 Quadratmeter. Erreichbar ist das Waldstück über die Alte Schopfheimer Straße.

Bild: Steller, Jessica

Wieviele Plätze stehen zur Verfügung?

Stadtförsterin Swanjte Schaubhut hat bereits geeignete 30 Bäume in dem 40 Jahre alten Eichenmischwald ausgesucht, unter den Beisetzungen möglich sein sollen. Zu den ausgewählten Bestattungsbäumen zählen neben den Eichen auch Buchen, Linden oder Bergahorne.

Unter jedem Baum sollen sechs Urnen Platz finden, die sternförmig in einem Abstand von 1,20 Meter vom Stamm entfernt angeordnet werden. Insgesamt sind also 180 Urnenplätze vorgesehen. Eine spätere Erweiterung ist allerdings möglich.

Welche Regeln gelten für Beisetzungen im Wald?

Es sind ausschließlich Beisetzungen von Urnen möglich. Die Grabstellen werden auschließlich mit einem Namensschild des Verstorbenen markiert, weiterer Grabschmuck wie Kreuze, Kerzen, Grabsteine oder Anpflanzungen sind untersagt. Auch das Material der Urne ist in der Satzung vorgeschrieben, so sind zum Beispiel metallische Aschekapseln untersagt.

Sind auch Doppelurnengräber möglich?

Doppelgräber sind in der Satzung ausdrücklich ausgeschlossen. Jede Urne soll einen einzelnen Platz unter einem der Bäume bekommen. Auch Familienbäume soll es nicht geben. Denkbar ist aber, dass einzelne Nachbarplätze reserviert werden können, damit beispielsweise Ehepaare unter dem selben Baum die letzte Ruhestätte finden können.

Wieviel kostet ein Platz in im Wehrer Bestattungswald?

Nach der Gebührenordnung kostet ein Platz 1200 Euro – für eine Laufzeit von 15 Jahren. Eine Verlängerung ist ausgeschlossen. Hinzu kommt eine Bestattungsgebühr von 680 Euro. Die Gebühr für den Platz ist damit deutlich günstiger als eine klassische Friedhofsbestattung – allerdings auch doppelt so hoch wie auf dem bisher einzigen Bestattungswald im Landkreis Waldshut, in Häusern.

„Wir wollen nicht drauflegen“, erklärte der Ordnungsamtsleiter Stefan Schmitz die Kalkulation. Kosten entstehen der Stadt durch die Anlage eines Schotterparkplatzes, sowie eines Zeremonienplatzes, auf dem Trauerfeiern stattfinden können. Hinzu kommen mehrere Sitzbänke und die Anlage von Wegen.