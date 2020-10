von Gerd Leutenecker

Wettkampfatmosphäre im Frankenmatt-Stadion, die Leichtathleten vom TV Wehr haben am vergangenen Sonntag zur Meisterschaft geladen. Ersichtlich war, dass konnten keine Stadtmeisterschaften sein. Corona lässt grüßen, das Hygienekonzept hat Grenzen aufgezeigt. Für Aktive und ein Teil der Jugend sollte zumindest für den Abschluss der Freiluftsaison eine Meisterschaft in der Stadt stattfinden. Vom TV Bad Ems, der TuS Höllstein und dem TV Schwörstadt sind die Leichtathleten nach Wehr angereist.

Hoher Aufwand

Zu viele Gäste hätten eine unkalkulierbare Situation entstehen lassen. „Da ist doch immer Dynamik drin“, räumte Karl Rapprich ein. In Absprache mit dem Ordnungsamt kam das Konzept zustande. Einlasskontrolle mit korrekter Namensnennung, was gleichzeitig auch die Anmeldung der Sportler gezielt ermöglichte, eine intensive Dokumentation aller Anwesenden und schlussendlich auch die Abmeldung beim Verlassen des Stadionareals. Die Verantwortlichen von der Leichtathletikabteilung im TV Wehr hatten einen immensen Aufwand betrieben, „dass etwas Wettbewerbscharakter für den Nachwuchs in der Stadt möglich ist“, so Rapprich. Der Abteilungschef wollten mit seinem Team Chancen bieten.

Mit dabei Erfolgsgaranten

Eher durchwachsen waren die Erfolge zwar für die Schützlinge vom TV Wehr, die TuS Höllstein bot einen würdigen Konkurrenten. Vom TV Schwörstadt kamen beachtliche Erfolgsgaranten, Fabian Klein dominierte die Jugend U20 im Drei- und Fünfkampf sowie dem Speerwurf. Maximilian Wenk vom TV Wehr bei der männlichen Jugend U18 war wieder außer Konkurrenz.

Zahlreiche Mädchen in Leichtathletik

Die aktiven Erwachsenen waren schmal besetzt. Florian Urschel von der TuS Höllstein hatte durchweg einen Erfolgstag hingelegt. Hingegen ist die Leichtathletik in der Region stark von Mädchen und der weiblichen Jugend dominiert. Sara Wassmer ist neben Lisa Bäumle, Heidi Röhringer und Jana Rovenski als Nachwuchshoffnung für die städtische Leichtathletik bei den U10 gut durchgekommen.

Die Altersklassen der beiden Geburtsjahre 2008 und 2009 sind wegen dem starken Zuspruch geteilt an den Start gegangen. Von Chiara Harder, Masha Seydel, Zoe Mathe bei den Kindern W11 und Amara Igwe, Samantha Moffet, Isabell Waßmer, Sara Engel, Emma Strittmatter, Miley Hug und Vanessa Semerenko könnten in den nächsten Jahren weitere Erfolge für den TV Wehr eingefahren werden. Luana Heerdegen, Michelle Jungkind und Katharina Kraft haben bereits einen Namen im Dreikampf, mussten sich aber hinter Maja Lindenmaier von der TuS Höllstein auf die Plätze verwiesen wissen. Sophia Homberg gewann den Vierkampf der weiblichen Jugend unter 14 Jahren. Für den TV 1861 Bad Ems ist Sinje Fallen gestartet und gewann den Vierkampf W15 souverän.

Co-Abteilungsleiterin Heidi Rapprich sieht mittelfristig einen großen Betreuerbedarf im TV Wehr bei den Jugendlichen. „Es fehlen Trainer und Betreuer im Verein“, was leider derzeit beim geteilten Training schon zu großen Belastungen geführt habe, so Rapprich.