Ein dramatischer Abstieg bei Leistungsvergleichen, dazu Lehrermangel und überbordende Bürokratie: Beim Besuch des bildungspolitischen Sprechers der FDP-Landtagsfraktion, Timm Kern, gab es viel zu diskutieren.

Die FDP-Kreistagsfraktion hatte am Montag in den Besprechungsraum der Firma IMS-BIT Immobilien Treuhand in Wehr gebeten, und die Mitglieder des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) im Schulkreis Lörrach-Waldshut präsentierten dem Abgeordneten eine lange Mängelliste, aber auch viele Lösungsvorschläge.

Der Vorsitzende der FDP-Kreistagsfraktion, Klaus Denzinger, kritisierte, dass die Grünen den Fortbestand von Kleinstschulen jüngst in Frage gestellt hatten: „Wir sehen darin eine weitere Schwächung des ländlichen Raums, und es darf nicht sein, dass noch mehr Schulen geschlossen werden“. Gerade der Hochrhein leidet nicht nur unter den allgemeinen Problemen, sondern auch unter spezifischen Schwierigkeiten: Referendare bleiben lieber im Raum Freiburg, und viele Lehrkräfte wandern in die Schweiz ab. Dass die Bedingungen dort besser sind, betonte die Stellvertretende VBE-Vorsitzende Felicitas Adlung: Wegen des Zusammenspiels von Schulen und therapeutischen Kräften, etwa Logopäden, werde ein Kind in Schweizer Schulen sofort gefördert. Henning Zillessen, Leiter der Hans-Thoma-Grundschule in Tiengen und kommissarischer Leiter einer kleinen Grundschule in Dettighofen, brachte es auf den Punkt: „Das Schulsystem hängt an vielen seidenen Fäden.“ Timm Kern verwies auf die Ergebnisse der diversen Leistungstests, die „einen dramatischen Abstieg“ seit dem Regierungswechsel 2011 belegen: Baden-Württemberg habe einst mit Sachsen und Bayern um die Spitzenplätze konkurriert, jetzt liege das Land nur noch im Mittelfeld oder sogar noch darunter. Die Leiterin der Wehrer Talschule und VBE-Vorsitzende Sonja Dannenberger legte Vorschläge vor, um den Lehrerberuf attraktiver machen, zum Beispiel die Beseitigung von Ungerechtigkeiten im Besoldungssystem.