Ab sofort ist die Anmeldung für den 32. Wehratallauf freigeschaltet. Der letzte Sonntag in den Sommerferien kann wieder zu einem Höhepunkt für die Läufer aus der Region werden. Der Teilnehmerrekord aus dem Jahr 2019 soll eingestellt werden. 508 Läufern gingen damals an den Start. Die Streckenführung bleibt im erprobten Rahmen. Am Hauptlauf über 10,2 Kilometer wurden keine Abstriche gemacht. Der Schülerlauf wurde auf 2870 Metern verkürzt. Für die Nordic Walker ist die Strecke 8,6 Kilometer lang. Den Bambini und Kleinkindern wird wieder eine 750 Meter-Strecke geboten.

Ein Baum für jedes Kind

„Unser Grundgedanke bleibt die Verknüpfung mit dem Sozialen“, sagt Günter Schönauer. Ein Teil der Startgelder fließt deshalb wieder an den Förderverein für krebskranke Kinder, betont der Chef des Organisationsteams der Lauffreunde Wehr. Schönauer verweist auf die Spendenentwicklung während der vergangenen Jahre. 16.605 Euro sind insgesamt durch die Startgelder zusammengekommen. Als neue Initiative sponsert eine Firma Jungbäume für jedes teilnehmende Kind – mit Neupflanzung im Stadtwald. Nach weiteren 32 Jahren Wehratallauf werden aus den Jungbäumen stattlichen Bäume geworden sein. Schönauer hat zum Pressegespräch extra die Stadtförsterin Svantje Schaubhut eingeladen. Den Kids einen Jungbaum zu geben, den dann zusammen mit den Lauffreunden im Stadtwald einzupflanzen und später bei weiteren Teilnahmen am Wehratallauf immer den „eigenen“ Baum in Erinnerung bringen, „ist für alle Seiten eine tolle Idee“, so Schönauer. Nachwuchs für die Lauffreunde Wehr soll demnach verstärkt mit dem Motto „Mein Baum fürs Klima“ gewonnen werden.

Zieleinlauf vor großem Publikum

Gestartet wird der Wehratallauf in der Industriestraße, auf der rechten Seite der Wehra, gegenüber der Minigolf-Anlage. Der Zieleinlauf im Frankenmatt-Stadion ist „schon etwas koordiniert“, sagt Schönauer. Die Lauffreunde wollen neben den Nordic-Walkern auch den Schülern in etwa den gleichen Zeitraum bieten, vor großem Publikum ins Ziel zu kommen.

Streckenrekorde bestehen bei den Männern seit 2013 und bei den Frauen seit 2010. Die Sonderprämie bei einem neuen Streckenrekord in diesem Jahr ist wieder mit 150 Euro dotiert. Letztjahressieger Omar Tareq fehlten hierfür 40 Sekunden. Lena Wagner hatte sich zwar deutlich verbessert, es fehlten aber noch knapp fünf Minuten um den Streckenrekord bei den Frauen einzustellen. Die Strecke hat so ihre Tücken. 870 Meter am Wolfristkopf geht es bergauf, ein kurzer steiler Anstieg führt zum Seeboden hinauf. Die Ehrenrunde über 400 Metern im Stadion beim Zieleinlauf ist obligatorisch.