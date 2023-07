Wehr – Das Laubenfest des MV Wehr wirft seine Schatten voraus. Nach vierjähriger Pause und mit Unterstützung der Rhy Wehra Schränzer aus Öflingen sowie der Jugendkapelle Wehr, startet das Traditionsfest pünktlich zum Start der Sommerferien, von Samstag, 29. bis Montag, 31. Juli, auf dem Talschulplatz durch. Auch in diesem Jahr lockt das Laubenfest wieder mit kulinarischer Vielfalt und einem Musikprogramm, das von Blasmusik bis Tanz- Rock- und Popmusik alle Geschmäcker vereint. Es stehen für die Gäste wieder zwei Bühnen zur Auswahl.

Pünktlich um 18 Uhr am Samstag, startet der Festbetrieb. Mit dem Fassanstich um 19 Uhr und der passenden Musik des Musikvereins aus Yach, ist das Fest dann auch offiziell eröffnet. Danach darf bis in die Nacht hinein zur Musik der Band „7Sins“ getanzt werden, während die „Schwarzwaldbuam“ auf der Hinterhofbühni, bis tief in die Nacht für Stimmung sorgen.

Am Sonntag, öffnen sich die Tore dann um 10 Uhr zum traditionellen Frühschoppen, bei dem ab 11.30 Uhr viele Musikfreunde der Stadtmusik auf der Hauptbühne Platz nehmen: Mit dabei sind unter anderem der Musikverein aus Öflingen und Willaringen. Für böhmisch-mährische Unterhaltung sorgen auf der Hinterhofbühni die „Schüüredordängler“, eine neue Gruppe aus Wehr. Das Sonntagabend-Highlight in diesem Jahr sind waschechte Lokalmatadoren: Die „Brass Buebe“ haben erst vor wenigen Wochen ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert und kehren musikalisch dorthin zurück, wo alles begann. Klassischen Gitarren- Rock-Sound gibt es zeitgleich („Hinterhofbühni“) mit der Wehrer Band „Mario Nettes“.

Am Montag öffnet die Festküche passend zur Mittagszeit, bevor ab 14 Uhr der Schulplatz von den Ferienkindern erobert wird. Viele bunte Spiele, Bastelangebote oder Kinderschminken sorgen für ein rundes Unterhaltungsprogramm für die jüngsten Gäste. Noch einmal hoch her geht es zum Abschluss mit dem Handwerker-Hock: Mit musikalischer Begleitung der „Fidelen Dorfmusikanten“, „Wälderwahn“ und „Goschenhobel“ wird gefeiert und getanzt.

An allen drei Festtagen bieten die vielen abwechslungsreichen Bars und kulinarischen Angebote alles für jeden Geschmack. Gemütlichkeit herrscht in der Schwarzwaldlaube, mit einer Auswahl an Salaten und Racelette. Auch Kaffee und Kuchen sind in der Schwarzwaldlaube auf der Karte zu finden. Passend zum sommerlichen Flair ist auch die Pizzalaube wieder vor Ort. Aber auch die Freunde der klassischen Currywurst mit Pommes, sind beim Laubenfest an der richtigen Adresse. Für alle Fans der fleischlosen Kost, sind in diesem Jahr Falafel im Angebot.