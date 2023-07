Obwohl der 2020 pensionierte Präsident des Freiburger Amtsgerichts Dr. Thomas Kummle seit vielen Jahren nicht mehr in Wehr wohnt, hält er immer noch engen Kontakt zur Heimat seiner Vorfahren. So stellt er gern Unterlagen aus seinem Familienarchiv für die Erforschung der Wehrer Geschichte zur Verfügung.

Herausragend sind vier Fotos, die um 1867 entstanden. Eines zeigt den Hof der „Mocklis“. So wurde die Enkendörfer Familie Bühler einst genannt. Es handelt es sich um die bisher älteste Aufnahme eines Wehrer Bauernhauses. Deshalb seine große Bedeutung. Dank des Feuerversicherungsbuchs der Gemeinde sind wir gut über das Anwesen informiert.

1841 wurde der Hof inspiziert. Das „zweistöckige Wohnhaus mit Scheune und Stallung“ war von „Stein und Holz erbaut und mit Ziegeln und Stroh gedeckt“. Der Wert wurde auf 2120 fl. (Gulden) geschätzt. Aufgrund des baulichen Zustandes wurde die Versicherungssumme auf 1650 fl. festgelegt. 1845 wurde sie wegen des Baus eines Schuppens auf 2100 fl. erhöht.

Das Alter wurde mit 120 Jahren angegeben, d.h. der Mockli-Hof war 1721 erbaut worden. 1841 wurde Johann Bühler als Besitzer notiert. Aus den Kirchenbüchern geht hervor, dass er 1799 zur Welt gekommen war und 1829 die Maria Anna Trefzger heiratete. Ein Jahr später wurde die gleichnamige Tochter geboren. Sie blieb ledig. Dann durchlebte das Ehepaar eine lange Phase der Kinderlosigkeit. Damals ein Makel! Gott sei Dank kam 1846 Johann Bühler jun. zur Welt. Sein Vater war ein bemerkenswerter Mann, der Sohn nicht minder. Johann jun. durfte an der „Landwirtschaftlichen Akademie Hohenheim“ studieren. Das zeugt vom enormen Weitblick des Vaters. Nur ein einziger Wehrer hatte bis dahin das Privileg eines wissenschaftlich fundierten Agrarstudiums genossen: Arthur von Schönau, Erbe der Güter der Herren von Schönau-Wehr. Johann kehrte um 1866/67 mit geweitetem Horizont nach Wehr zurück. Wie sein Vater wurde er Mitglied der Lesegesellschaft. Er spielte Schach und züchtete in einer Voliere seltene Vögel. Da er während des Studiums gewiss die Möglichkeiten der Fotografie kennengelernt hatte, wird er für die Fotos von 1867 verantwortlich sein. Mit Sicherheit hatten die Bühlers einen mobilen Fotografen engagiert.

Zwischen 1870 und 1872 die Katastrophe: Der Hof brennt ab. Da das Versicherungsbuch 1869 endet und die Akte der Brandfälle erst 1873 beginnt, kommt nur dieses Zeitfenster für den Brand infrage. Dank des Fotos von 1867 gibt es einen optischen Eindruck vom alten Mocklis-Hof.

Der Wiederaufbau lag gewiss in den Händen des Juniors. Er richtete einen nach modernsten Gesichtspunkten organisierten Kuhstall ein. Jehle schreibt zwar in der Ortschronik, dass die Milchwirtschaft in Wehr keine große Rolle gespielt habe. Das gilt aber nur bis zur Industrialisierung. Durch sie hatten sich seit 1839 im Enkendorf Schweizer Fachkräfte der Kattundruckerei Herosé angesiedelt. Hinzu kamen seit 1864 Hunderte Textiler der Buntweberei Baumgartner & Cie. Im Gegensatz zu vielen Einheimischen hatten sie keine Möglichkeit zum Halten wenigstens einer Milchkuh. Daher waren sie auf den Kauf von Milch angewiesen.

Johann Bühler jun. hatte diese Marktlücke erkannt, war er doch mit dem Dessinateur Anton Zahner aus der Herosé befreundet. Mit ihm teilte er, wie ein Foto beweist, die Leidenschaft für das Schachspielen. Durch den Schweizer wird er auch vom Milchbedarf der Zugezogenen erfahren haben. Der neue Kuhstall wurde mit etwa zwölf Milchkühen und zwei Ochsen belegt, weil auch Fuhr- und Zugdienste zum Einkommen beitrugen. Soweit die Geschichte des Mockli-Hofes. Johann heiratete 1876 Rosa Bühler vom Mettlenhof, zu der keine verwandtschaftlichen Beziehungen bestanden. Er übernahm das Erbe. Die Ehe war mit elf Kindern gesegnet. Nach Johanns Tod 1907 wurde nach einer Übergangszeit der 1891 geborene Rudolf Besitzer des Hofes. Er war Dr. Thomas Kummles Großvater. Als treibende Kraft einer Milchgenossenschaft führte Rudolf das Lebenswerk seines Vaters weiter.