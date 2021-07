Mit viel Optimismus stellten Wehr und Schopfheim am Dienstag Abend ihr Kulturprogramm für die kommende Saison vor. Ausgefallenes wird nun nachgeholt, dazu kommen einige neue Programmpunkte. Dank rechtzeitiger Absagen halten sich die Verluste im Corona-Zeitraum in Grenzen.

„Es waren eineinhalb bittere Jahre für die Kultur“, so Wehrs Bürgermeister Michael Thater. „Nach dem Stillstand wollen wir jetzt einen langsamen Start machen“, so Schopfheims Bürgermeister Dirk Harscher. Die beiden Städte arbeiten seit langem im Kulturbereich zusammen: Theatervorstellungen finden vorwiegend in Schopfheim statt, in Wehr ist mit den Schlosskonzerten der musikalische Schwerpunkt. Doch trotz des Stillstandes habe sich im Hintergrund einiges getan, so Harscher: Seit April gibt es mit Dominik Baiker einen neuen Verantwortlichen für Museum und Kultur. Und der Museumskeller sei nun dank erneuertem Brandschutz wieder bespielbar, so Harscher. Baiker selbst fehlte gesundheitsbedingt bei der gemeinsamen Ausschusssitzung und wurde von Jürgen Sänger, dem Leiter des Ressorts Bildung, Kultur und Touristik, vertreten. „Alle unsere Kulturveranstaltungen sind ausgefallen“, so Sängers Bilanz der vergangenen Saison.

Auch in Wehr musste mehrfach geschoben werden, dafür waren hier noch einzelne Veranstaltungen möglich. Die Rückmeldungen der Gäste seien aber unterschiedlich gewesen, so Kulturamtsleiter Frank Johannes Wölfl: Manche hätten sich über das Angebot gefreut und extra Karten gekauft, andere Abonnenten hätte wegen der Pandemie nicht an Veranstaltungen in der Stadthalle teilnehmen wollen. So konnten im September und Oktober 2020 noch ein Klavierkonzert, ein Gospelkonzert und der Poetry Slam stattfinden. Im Juni wurde ein mehrfach verschobenes Klavierkonzert nachgeholt. Außerdem konnten zwei Ausstellungen 2020 stattfinden. Auch wenn die Veranstaltungen mit 70 bis 96 Prozent belegten Plätzen gut besucht waren – die auf Grund der Corona-Verordnung deutlich verringerte Platzzahl zeigt sich in der Wehrer Bilanz. Ausgaben von fast 14.000 Euro stehen Einnahmen von nur rund 9200 Euro gegenüber. Doch war das Kulturprogramm als städtisches Angebot für die Bürger immer schon ein Zuschussgeschäft, und so blickt man optimistisch nach vorn. „Wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass unser Programm nun wieder startet“, so Sänger.