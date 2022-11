Hans-Peter Zimmermann ist neuer Vorsitzender des FDP-Stadtverbands Bad Säckingen-Wehr, zu dem nun auch die Hotzenwaldgemeinden, Laufenburg und Murg gehören. Der 76-jährige Zimmermann löst Wolfgang Eckert ab (72), der den Wehrer FDP-Stadtverband 2014 übernommen hatte, nachdem er mit der Bad Säckinger FDP fusionierte.

Auch wenn sich der Stadtverband mit der Gebietserweiterung auf dem Papier vergrößerte, bei der Jahreshauptversammlung am Donnerstag waren es nur eine Handvoll Mitglieder, die den neuen Vorstand wählten. Immerhin sorgte noch eine ganze Reihe Gäste – darunter die komplette dreiköpfige Kreistagsfraktion – für lebhafte kommunalpolitische Diskussionen.

FDP im Kreis und den Gemeinden Vorsitzender des FDP-Ortsverbands ist Hans Peter Zimmermann (Wehr). Neue Stellvertreter sind Jareem Khawaja (Laufenburg) und Wolf Stremetzne (Wehr). Beisitzer sind Klaus Denzinger, Wolfgang Eckert (beide Wehr) und Werner Wehrle (Bad Säckingen). Aktuell ist die FDP nur in zwei Gemeinderäten im Landkreis vertreten: In Waldshut-Tiengen und in Wehr. Zimmermann ist mittlerweile im Wehrer Gemeinderat Einzelkämpfer, nachdem Björn Griener die gemeinsame Fraktion im vergangenen Jahr verlassen hat. Die Kreistagsfraktion besteht aus drei Mitgliedern: Harald Ebi (Waldshut), Caroline Welsch (Bad Säckingen) und Klaus Denzinger (Wehr).

„Die FDP braucht ihr Licht nicht unter den Scheffel zu stellen“, betonte der Fraktionssprecher Klaus Denzinger in seinem Bericht aus dem Kreistag. Mit vielen kritischen Beiträgen habe die Fraktion immer wieder Akzente gesetzt. „Wir hinterfragen Dinge, die die Kreisverwaltung vorschlägt“, so Denzinger.

So sei die Fraktion nach wie vor der Meinung, dass das Klinikum in Waldshut ein Haus der Grund- und Regelversorgung sein solle und es keine Ausweitung der medizinischen Angebote auf Spezialgebiete geben solle. „Das Klinikum Waldshut wird uns noch einige Sorgen bereiten“, so Denzinger, der aber lobte, dass sich die Notfallversorgung im vergangenen Jahr deutlich gebessert habe.

Denzinger vermisst Finanzierungskonzept für Klinik-Neubau

Für den Klinikneubau in Albbruck mahnte Denzinger ein Finanzierungskonzept an, dass der Landkreis angesichts der geschätzten Investitionskosten von 300 bis 400 Millionen Euro schnellstmöglich vorlegen müsse. Beim in Turbulenzen geratenen Gesundheitscampus Bad Säckingen sieht Denzinger vor allem das Land Baden-Württemberg in der Pflicht. Aber auch der Kreistag müsse noch einmal darüber nachdenken, ob der Landkreis noch einen Beitrag zur Rettung leisten kann.

Bei Wehratalbahn nicht optimistisch

Großen Raum nahm in Denzingers Bericht das Thema „Öffentlicher Personennahverkehr“ ein. Die Aussichten auf eine Reaktivierung der Wehratalbahn schätzte der Kreisrat nach den jüngsten Nachrichten nicht optimistisch ein und mahnte die Verantwortlichen zur Ehrlichkeit: „Wir sollten den Bürgern nicht etwas vorgaukeln.“ Im Gegensatz zur Wutachtalbahn sei bei der Wehratalbahn das Nutzen-Kosten-Verhältnis laut Machbarkeitsstudie „weit unter dem, was das Land fordert“, so Denzinger, der dabei auch Kritik an der Stadt Wehr äußerte. „Es wäre wichtiger gewesen, die Stadt hätte für einen IRE-Halt in Brennet gekämpft“, aber auch hierfür dieser Zug sei mittlerweile wohl abgefahren. „Nun stehen wir gleich in zwei Punkten nicht gut da“, resümiert Denzinger.

Nachholbedarf sieht der Kreisrat auch im Bereich der Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität. In der Verantwortung sieht er in erster Linie die Energieversorger, die Pläne und Konzepte für den Bau von Ladesäulen müssten allerdings von der Stadt kommen.

Keine Sporthallen für Flüchtlingsunterkünfte

Sorgen machen Denzinger die aktuellen Flüchtlingszahlen, die „noch höher sind als 2015“. Vor allem die Unterbringung stelle den Landkreis wieder vor Probleme. Hier vertrat Denzinger eine klare Position: Sporthallen kommen für ihn nicht mehr als Gemeinschaftsunterkünfte in Frage. „Schüler und Vereine haben während Corona schon genug gelitten“, so Denzinger. Stattdessen gebe es genug leerstehende Gebäude, wie beispielsweise das ehemalige Pharma-Lehrzentrum der Novartis in Wehr.

Zimmermann kritisiert Thater

Kritische Töne gab es auch von Hans-Peter Zimmermann ins einem Bericht aus dem Wehrer Gemeinderat. Die Verzögerungen beim Breitbandausbau durch die Insolvenz der Baufirma habe er als einziger vorhergesehen, nun werde das Projekt sogar eine Million Euro teurer. Auch einen Zeitplan gebe es nicht.

Zimmermann kritisierte, dass viele Themen unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt werden, als Beispiel nannte er das „Alte Krankenhaus“ und die damit verbundene Frage, ob das Gebäude erhalten werden soll. Ein schlechtes Zeugnis stellt er dem Bürgermeister in der Wohnbaupolitik aus: „Weder im Hölzle noch im Habiken geht es derzeit voran. Bauwillige müssen in die Nachbargemeinden abwandern.“ Auch für die bisherigen Flächen von Lidl, Schmidts Markt und Müller, die in der kommenden Woche auf dem Brennet-Areal neu Märkte eröffnen, gebe es noch keine Nachfolgenutzung.

Der FDP-Kreisvorsitzende Harald Ebi dankte dem scheidenden Stadtverbandsvorsitzenden Wolfgang Eckert „trotz aller Auseinandersetzungen“ für seine Arbeit und zeigte sich erfreut, „dass wir endlich wieder einen funktionierenden Ortsverband haben“. Vor allem für Bad Säckingen forderte er mehr Engagement der Partei, damit bei der Kommunalwahl 2024 wieder eine FDP-Liste zur Gemeinderatswahl aufgestellt werden kann.