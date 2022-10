von Gerd Leutenecker

Dialekttheater hat Tradition im Wehratal, nicht zuletzt wegen der Theatergruppe St. Ulrich, die 40 Jahre bestand. Als deren Nachfolgerin führt die Theatergruppe Wehr und Öflingen im November die Kriminalkomödie „Der Elefant im Porzellanladen“ von C. B. Gilford auf. Der Dreiakter hat „die eigene Würze der Native-Speaker zwischen Öflingen und Schopfheim bekommen“, sagt Dramaturg, Regisseur und Tausendsassa Uli Meier schelmisch.

Mit viel Lokalkolorit

Das besondere Lokalkolorit kommt nicht zu kurz. Schauplatz und Spielort der Handlung ist unverkennbar die Öflinger Wehratalstraße, wo Rathaus, Schule, Gemeindehaus und Kirche dicht beieinander liegen. „Die Krimikomödie ist schon englischer Humor und der kann halt auch schwarz sein“, so Meier. Zusammen mit dem elfköpfigen Ensemble hat er jeden zweiten Satz in Dialekt umgebaut.

Vorverkauf Die Theatergruppe Wehr und Öflingen führt am 4., 5., 11. und 12. November um 20 Uhr sowie am 6. und 13. November um 18 Uhr im Gemeindesaal Hasel die Krimi-Komödie „Der Elefant im Porzellanöladen“ im Wehratäler Dialekt auf. Karten sind im Vorverkauf für 15 Euro am 22. Oktober, 10 Uhr, im Narrenheim Öflingen sowie ab 13 Uhr in Hasel sowie ab Montag, 24. Oktober, im Dorfladen Öflingen erhältlich.

„Da wird das Salz und Pfeffer unserer Mundart in Varianten und Farbe geboten“, kündigt Meier an. Die Theatertruppe spielt auf kleiner Bühne, deshalb kommt der wechselnden Kulisse große Bedeutung zu. Ob St. Ulrich groß zu sehen sein wird, bleibt bisher offen. Denn ein Zwist im realen Leben mit der katholischen Kirchenverwaltung hat für reichlich Unruhe gesorgt.

Von Öflingen nach Hasel

Das Öflinger Pfarrzentrum war bisher die angestammte Schauspielstätte. Diese Tradition ist jetzt gebrochen. „Wir hätten einfach zu viel für ein langes Wochenende abdrücken müssen“, sagt Meier zum Grund für den Wechsel ins Theaterexil nach Hasel. Er kommt auf 1400 Euro für letzte Probe, Generalprobe und drei Aufführungen samt Abbau. „Wir hätten wollen, aber das rechnet sich nicht.“ Und Meier ist zufrieden: „Wir haben jetzt vom Höhlen- und Heimatverein Hasel eine neue tolle Theaterstätte angeboten bekommen“, sagte Meier.

Erfreulicherweise konnte seit Juni für die Proben der evangelische Pfarrsaal in Öflingen genutzt werden. Der aber sei für die Aufführung zu klein. Über einen Fahrdienst für die Theaterbesucher an den beiden ersten langen Wochenenden im November von Öflingen und Wehr nach Hasel ist noch nicht entschieden. Da ist eine Rückfahrt nach der Aufführung mit dem ÖPNV schließlich nicht möglich.