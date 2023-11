Der Verein Kunst und Diakonie, vor 30 Jahren gegründet, um den Diakonieverein Wehr-Öflingen sowie die Hanna- und Paul Gräb-Stiftung zu unterstützen, konnte auf seiner Hauptversammlung eine ausgezeichnete Bilanz seiner Tätigkeit vorlegen. Was man einst in der Satzung von 1992 festschrieb, sich sozial und karitativ für Menschen mit Behinderung zu engagieren, hat sich auch im vergangenen Vereinsjahr erfüllt.

In seinem Rückblick konnte der Vorsitzende Erich Hipp umfangreiche Aktivitäten aufzählen. Zentrale Elemente waren die Kunstaktionstage. Unter Anleitung von freischaffenden Künstlern wurden die Menschen mit Behinderung in die Kunst der Drucktechnik wie Schablonendruck und Stempel eingeführt. Nagelbilder, Nagelskulpturen, Flechtarbeiten wurden geschaffen und Blumenbilder gemalt. Die entstandenen Werke wurden bei Ausstellungen der Öffentlichkeit präsentiert. Ein Teil der Objekte nahm man mit in die Gärtnerei Bickel nach Höllstein. Schon seit geraumer Zeit dürfen dort die Ergebnisse der Diakonie gezeigt werden. Das Anliegen des Vereins, Inklusion zu fördern, wurde hier erstmals umgesetzt: Die Gemälde von behinderten Künstlern durch Werke der Malerin Elena Romanzin zu ergänzen. Romanzin ist fest in der Öflinger Kunstszene für Behinderte verankert. Diese Partnerschaft stellte sich als Bereicherung heraus.

Führungen durch Kunstgalerien

Neben Workshops und Präsentationen wurden auch Führungen für Interessierte durch Kunstgalerien im Alten Schloss Wehr und der Villa Berberich Bad Säckingen in Kleingruppen organisiert. Auch dabei zeigte sich die Wehrer Malerin Elena Romanzin als versierte und sachkundige Begleiterin. Beim traditionellen Sommerfest beim Diakoniezentrum war der Verein mit einem Infostand vertreten. Beliebt war das Malangebot für Kinder.

Eine finanzielle Herausforderung war der Umbau des Archivs, wie Schatzmeisterin Martina Uhlemann in ihrem Kassenbericht betonte. Die Anschaffung von hochwertigen, feuerfesten Stahlregalen schlug trotz eines Zuschusses durch die Stadt zu Buche. Auch ein leichter Rückgang der Mitgliederzahlen hat sich bemerkbar gemacht. Dennoch steht der Verein liquide da. Die Kassenprüfer Uwe Richter und Friederike Erhart attestierten einwandfreie Buchführung.

Besinnliche Andachten

Im nächsten Jahr wird eine Künstlerin vom Kaiserstuhl den Kunstaktionstag begleiten, weitere Atelierbesuche sind geplant. Zuvor werden besinnliche Andachten an drei Adventssonntagen gefeiert. Auf Anregung von Imma Annecke-Heim könnten von behinderten Künstlern gemalte Motive auch bei den städtischen Weihnachtskarten Berücksichtigung finden. Mit der Stadt steht man in Kontakt.

Unverändert bleibt der Vorstand mit Erich Hipp (erster Vorsitzender), Imma Annecke-Heim (dritte Vorsitzende), Ellen Hipp (Schriftführerin) und Martina Uhlemann (Schatzmeisterin). Zweiter Vorstandsposten weiterhin vakant.

Der Verein Der gemeinnützige Verein „Kunst & Diakonie“ wurde im Jahr 1992 gegründet. Er hat derzeit 61 Mitglieder. Das durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und Kunstaktionen erwirtschaftete Geld fließt direkt in die Behindertenarbeit und in die Erhaltung und Ausbau der Häuser der Diakonie. Vorsitzender ist Erich Hipp, seine E-Mail ist: Dr_Erich_Hipp@gmx.de