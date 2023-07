Am vergangenen Montag war es endlich soweit: Vier Gruppen von Schülerinnen und Schülern der Talschule Wehr wurden durch Simone Alt vom Landratsamt in Waldshut die Ortspreise beim 70. Europäischen Wettbewerb verliehen.

Junge Visionen

Die Kinder der Talschule hatten sich mit Gruppenplakaten für den Wettbewerb qualifiziert. Ihre Lehrerin Gabriele Wißkirchen hatte den Kindern der Klassen 3 und 4 die Gelegenheit gegeben, zum diesjährigen Thema „Europäisch gleich bunt. Junge Visionen für ein Europa der Vielfalt“ Ideen zu sammeln und diese kreativ umzusetzen. Dass die Vielfalt an der Talschule eine Bereicherung in jeder Hinsicht ist, haben die Wettbewerbsteilnehmer mit ihren Plakaten gezeigt: „Wir möchten ein buntes, fröhliches und friedliches Europa“ stand immer wieder in bunten Farben geschrieben. Die Dritt- und Viertklässler wissen wovon sie geschrieben haben und waren stolz auf ihre Urkunden und Preise, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Zusätzlich wurden auch Urkunden in den Bereichen Leseförderung und mathematische Kompetenzen verliehen. Besonders belohnt wurden in der Feierstunde die Jahrgangsbesten zusätzlich mit Mathespielen und Buchgutscheinen, spendiert von der Buchhandlung Volk.