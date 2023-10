An seiner neuen Doppel CD „Motus“ – zu Deutsch „Bewegung“ – hat der Gitarrist Gaetano Siino ein Jahr und sieben Monate lang gearbeitet. Eine weiße CD mit sanften, meditativen Stücken steht einer schwarzen CD mit energischen, schnellen Rhythmen gegenüber.

Das Konzert beginnt mit der „Hommage an Michael Hedges“, die die Kirche sofort mit den vielschichtigen Klängen der zwölf-saitigen Westerngitarre erfüllt. Mal rockig, mal mit südländischem Charakter präsentiert Siino sein versiertes Spiel. Neben Hedges, dem bekannten amerikanischen Stahlsaiten-Gitarristen, hat sich Siino von verschiedensten Instrumenten inspirieren lassen, beispielsweise den Gamelans auf Bali, die Steine als Perkussionsinstrumente nutzen. „Auch ein Stein hat Energie und Bewegung, die aber so langsam ist, dass man es gar nicht merkt“, so Siino, der diese „langsame Energie“ in einer sanften, meditativen Melodie herausarbeitet. In vielen seiner Stücke wird das Wechselspiel aus dramatischen, einprägsamen Rhythmen und aufgeweckten, fröhlichen Melodien deutlich.

Nicht selten sieht man im Publikum einen Kopf oder Fuß, der im Takt mit wippt. Andere Stücke scheinen die Zuhörer in die meditativen Klangwelten Siinos hineinzutragen. Von der Spielweise des Flageoletts, bei dem die Obertöne einer bestimmen Saite erklingen, über das Dämpfen der Töne mit der Hand bis hin zum Fingerpicking, dem Zupfen der Saiten, verbindet Siino anspruchsvolle Techniken mit komplexen Rhythmen.

„Die Welt ist Klang, der alles durchdringt“, beschreibt Siino seine Philosophie. Eingebettet in das Konzept der hellen und dunklen Energien ergeben die vielseitigen Stücke einen stimmigen Konzertabend. Siino zeigt, dass er sein Instrument auf die verschiedensten Arten nutzen kann: „Ich schreibe die Musik nicht für die Gitarre, sondern so, wie die Noten gerade kommen.“ So arbeitet er mit einer Loop-Maschine, die es ihm ermöglicht, das Gespielte auf Tonspuren aufzuzeichnen und gezielt wieder abzuspielen. Damit schafft es Siino, sich selbst mit sechs weiteren Gitarrenstimmen zu begleiten. Auch kann er mit seiner Silent-Gitarre, einer elektronischen Konzertgitarre, begeistern. Mit einem Slider streicht der Musiker über die Saiten und nimmt Tonspuren auf, die daraufhin als sphärische Klangteppiche erklingen. Überaus eindrucksvoll und meditativ scheinen nun die Töne der Gitarre sich wie Streicher in einem großen Orchester zu vermischen. Statt mit dem elektrischen Slider lockt Siino auf seiner CD diese für eine Gitarre ungewöhnlich langen Töne mit einem Streicherbogen hervor und nennt diese Kombination „Architarra“.

Große Begeisterung erweckt die Zugabe „Ballata Mediterranea“, eine Reise durch die Länder des Mittelmeers.