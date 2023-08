Nach nur knapp elf Wochen Bauzeit konnten die Arbeiten im ersten Bauabschnitt im Bereich des Knotenpunkts „Im Hammer“ wie geplant fertiggestellt werden. Das Wetter habe auch Markierungsarbeiten möglich gemacht, der Knoten Schopfheimer Straße/Todtmooser Straße sei ab sofort wieder befahrbar, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

In der Einwohnerversammlung im April wurde die größte Tiefbaumaßnahme der Stadt Wehr in diesem Jahr ausführlich vorgestellt: Die Straße Im Hammer sowie der Knotenpunkt Schopfheimer-/Todtmooser Straße werden für circa 1,4 Millionen Euro komplett umgebaut. Dabei werden neben der Straße und dem Straßenaufbau einschließlich Beleuchtung eine neue Wasserversorgungsleitung, neue Abwasser- und Regenwasserkanäle, die Breitbandleitung sowie eine Nahwärmeleitung verlegt. Die Baumaßnahme ist in drei Abschnitte unterteilt.

Erster Abschnitt weitgehend fertig

Der erste Abschnitt, der nun weitgehend abgeschlossen werden konnte, umfasste das Nahwärmenetz, die Trinkwasserversorgung und den Straßenbau. Leider seien aufgrund des stark teerhaltigen Materials und durch große Findlinge in der Landesstraße Mehrkosten in Höhe von circa 96.000 Euro entstanden, heißt es in der Mitteilung. Die Stadt habe die Erstattung dieser Mehrkosten vom Land als Verursacher zurückgefordert.

Bei der Hauptstraße kam es bei den Pflastersteinen für den Bereich der Einfahrt in den Knotenpunkt zu einem unvorhersehbaren Lieferengpass, sodass die Durchfahrt der Hauptstraße noch nicht gepflastert werden konnte. Hier hat die Stadt Wehr eine temporäre Einbahnregelung nach Süden vorgesehen, welche bisher jedoch von Seiten der Straßenverkehrsbehörde des Landratsamts noch nicht genehmigt wurde, weshalb die Hauptstraße bis auf Weiteres in diesem Bereich komplett gesperrt bleiben muss.

„Wieder wiehert der Amtsschimmel“

„Es ist ein Skandal, wie eine Behörde hier den Einzelhandel und die Bevölkerung mit halbseidenen Argumenten quälen kann, mal wieder wiehert der Amtsschimmel in Waldshut,“ stellte Bürgermeister Michael Thater dazu laut Pressemitteilung trocken fest.

Die Stadtverwaltung wolle sich weiter um eine pragmatische Öffnung der Hauptstraße bemühen, die baulichen Voraussetzungen hierfür seien bereits geschaffen. In den kommenden Wochen wird die Baustelle ruhen. Nach dem Ende der Bauferien werden die Arbeiten ab dem 21. August jedoch wieder aufgenommen und der Bereich der Hauptstraße gepflastert, sodass laut Stadtverwaltung auch die Hauptstraße in gut einem Monat wieder durchgängig befahrbar sein wird.

Anschließend beginnen die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt im Bereich „Im Hammer“ bis zur Zufahrt der Parkplätze der Märkte. Im dritten und letzten Abschnitt müssen noch Kanalarbeiten in der Straße Im Hammer östlich der Zufahrt der Parkplätze der Märkte ausgeführt werden. „Insgesamt laufen die Bauarbeiten an der Straße ‚Im Hammer‘ wie auch am benachbarten kommunalen Ärztehaus sehr gut,“ erklärte Bauamtsleiterin Ramona Meyer laut Mitteilung. „Wir sind froh, dass wir in diesen Zeiten bei derart großen innerstädtischen Bauarbeiten voll im Zeitplan und halbwegs im Kostenplan sein können.“