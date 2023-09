Mit dem Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ unterstützt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft Waldbesitzende mit 900 Millionen Euro. Davon soll auch der Wehrer Forst profitieren: Mit 64.560 Euro pro Jahr könnte das Projekt in Wehr gefördert werden. Die Chancen dafür stehen sehr gut, wie der Leiter des Kreisforstamtes Markus Rothmund im Gemeinderat erklärte. Der Forstbetrieb in Wehr erfüllt schon jetzt elf von zwölf Kriterien. Der Gemeinderat stimmte einstimmig für die Beantragung der Förderung.

Aus dem Klima – und Transformationsfond des Bundes stehen bis zum Jahr 2026 900 Millionen Euro für klimaangepasstes Waldmanagement zur Verfügung. Wer gefördert wird, muss einen Nachweis eines anerkannten Zertifizierungssystems über die klimaangepasste Waldbewirtschaftung erbringen.

Bäume als Mikrolebensräume

Die gute Nachricht: Der Forstbetrieb der Stadt Wehr praktiziert die Kriterien bereits in der Waldwirtschaft. Dazu gehört das Pflanzen von jungen Bäumen, die bei der Ernte des Altbestandes wenigstens fünf Jahre alt sind. Natürliche Waldentwicklung, vielfältige Baumarten, Verzicht auf Kahlschläge und heimische Baumarten müssen ebenso berücksichtigt werden. Totholz muss vorhanden sein und auf Pflanzenschutzmittel muss verzichtet werden. Bei unbefestigten Fahrlinien im Wald müssen die Abstände mindestens zwischen 30 bis 40 Meter betragen.

Bild: Marcel Jud

Auf die Entwässerung durch Graben muss ebenfalls verzichtet werden. All diese Kritieren erfülle der Stadtwald, berichtete Markus Rothmund, Leiter des Kreisforstamtes. Einzig die sogenannten Habitatbäume, also Bäume mit Mikrohabitat, also zum Beispiel einem Flechtenrasen auf der Baumrinde, fehlen noch. Dafür hätte der Forstbetrieb zehn Jahre Zeit, um diese Bäume auszuweisen.

Rothmund hob besonders die Stilllegungsfläche hervor. Das bedeutet, fünf Prozent der Waldfläche werden für mindestens 20 Jahre aus der Nutzung entnommen. Bis 100 Hektar Fläche ist dies freiwillig, bei über 100 Hektar ist es Pflicht. Dann müssen mindestens 0,3 Hektar stillgelegt werden.

Zum Vergleich: Ein Fußballfeld hat eine Fläche von 0,714 Hektar. Die Kosten für die Zertifizierung belaufen sich voraussichtlich auf 2100 Euro. Dem gegenüber steht ein jährlicher Förderbetrag von 64.560 Euro. „Der ausgewiesene Ertrag ist eine schöne Sache, wenn man an die Jahre denkt, in denen der Holzpreis schlecht war und wir Minus gemacht haben im Forst,“ freute sich Stefan Tussing (CDU). Trotz Stilllegung müssten aber Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen, sowie die Verkehrssicherung sichergestellt sein.