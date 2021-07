von Gerd Leutenecker

Zehn bestandene Hauptschulabschlüsse sind am Samstagabend im Lichthof der Realschule feierlich überreicht worden. In der Abteilung Gemeinschaftsschule der Realschule Wehr war zur neunten Klasse ein kleiner Klassenverband entstanden, in dem sich die Schüler der Hauptschulprüfung stellen wollten. Klassenlehrerin Ann-Kathrin Leide schaute „auf ein Jahr zurück, wo ihr viel geschafft habt – die Prüfungsvorbereitungen waren eine Herausforderung“.

Der Jahrgangsbeste mit dem Notendurchschnitt von 1,4 ist Tiziano Rilling – er hat Wehr bereits verlassen und geht nahtlos in eine Konditorlehre im Schwäbischen über. Auch Daniel Lavorato, knapp an einem Preis für seine schulischen Leistungen vorbeigeschrammt, startet mit der Ausbildung zum Industriemechaniker. Die praktische Berufsorientierung an der Wehrer Realschule ist eine der Stärken der neuen Schulleitung, hieß es. Rektorin Petra Thiesen lege großen Wert auf die intensive Ausbildungsorientierung an ihrer Schule. Einige Schüler werden diese an den umliegenden Fachschulen noch fortsetzen. Zu jedem schulischen Abschluss gebe es passgenaue Anschlussmöglichkeiten, sei es in einem Berufsvorbereitungsjahr oder der zweijährigen schulischen Vorbereitung für die mittlere Reife. Die Gewerbeschule in Bad Säckingen habe sich dafür eine regional besondere Stellung erarbeitet, was die Eltern der Absolventen verinnerlicht haben. Einzig ein solch kleiner Klassenverband wie in Wehr werde in der nächsten schulischen Etappe nicht mehr realisierbar sein, hieß es an der Feier. „Ihr seid jetzt ins Leben gesandt, jetzt geht‘s los“, war der zentrale Merksatz im Grußwort von Bürgermeister Michael Thater an die frisch gebackenen Absolventen.

Klassenlehrerin Ann-Kathrin Leide verdeutlichte beispielhaft die teilweise ungewöhnlichen Lehrmethoden. Mit Skat- und Mau-Mau-Spielen sei etwa die Wahrscheinlichkeitsrechnung in Mathe beigebracht worden. Da lag es nahe, allen ein Skatblatt zum Abschied zu schenken. Co-Klassensprecher Lavorato schmunzelte und erinnerte sich an die Spielrunden im Unterricht. „Wir sind in einem Jahr zusammengewaschen, das Zusammenwürfeln ist gut ausgegangen“, gekonnt spannte Lavorato in seiner Ansprache den Bogen und nahm den Gedankengang von Leide sofort auf.

Die Abschlussschüler Alle zehn Schüler der 9b an der Realschule Wehr haben den Hauptschulabschluss bestanden. Vera Androcec, Patryk Boczek, Marcel Griener, Bema Hamiti, Lucas Henke, Daniel Hofmann, Cora Kruse, Daniel Lavorato (Lob), Asia Ripoli (Lob) und Tiziano Rilling (Preis). Den Sonderpreis für soziales Engagement vom Förderverein der Realschule Wehr teilen sich Daniel Lavorato und Tiziano Rilling.

Frau Kruse sprach als Elternvertreterin die Sichtweise der Eltern in Zeiten der Pandemie an: „Die Eltern als Jongleure des Familienfriedens und immer mit der Auseinandersetzung mit Pubertierenden, war dies keine einfache Zeit für Sie.“ Die Elternvertreterin ermunterte aber auch die Schüler: „Bleibt neugierig und ihr findet den passenden Rahmen für eine gemeinsame Abschlussparty.“