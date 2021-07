von Hrvoje Miloslavic

„Ein großes Jubiläum für eine kleine Gemeinde“ – so o könnte das Motto von Hasel lauten, das in diesem Jahr das 1200. Jubiläum seiner erstmaligen urkundliche Erwähnung feiert. Bürgermeister Helmut Kima lud am Sonntag zu einer kleinen Feierstunde in den Bürgersaal. Vorgestellt wurde der 216 Seiten starke, reich bebilderte Jubiläumsband unter dem Titel „Chronik – 1200 Jahre Hasel“.

Hasel Gemeinde Hasel rüstet Straßenbeleuchtung auf LED-Technik um Das könnte Sie auch interessieren

„Man soll die Feste feiern, wie sie fallen“, lautet eine alte Volksweisheit. Dabei ist es allerdings von Vorteil zu wissen, wann sie wirklich anstehen. Im Fall des Hasler Dorfjubiläums bedurfte es der qualifizierten mediävistischen Expertise von Professor Klaus Schubring. Durch einen genaueren Blick auf die in der Stiftsbibliothek St. Gallen aufbewahrte Urkunde, in der einer Dame namens Hildeburgus der Besitz Schliengen, Warmbach, Herten, Henninghofen und „Hasalaho“ als Lehen zugestanden wird, konnte der Historiker eine Ungenauigkeit bei der Urkundendatierung nachweisen. Nach vielen Jahren konnte somit die falsche Datierung der erstmaligen Erwähnung von 820 auf 821 nach Christus korrigiert werden. Für einen pragmatischen Umgang mit der Datumskorrektur habe man sich im ebenfalls aufgeführten Schliengen entschieden, scherzte Bürgermeister Kima in seiner Rede.

Wutöschingen/Bonndorf Anekdoten aus der Welt der Kleider erzählt Elke Heidenreich in der Klosterschüer Ofteringen Das könnte Sie auch interessieren

„Bei einer so langem Zeit kommt es auf ein Jahr mehr oder weniger nicht an“, zitierte Kima seinen Schliengener Kollegen Christian Renkert. Anknüpfen konnte die seit 2018 regelmäßig tagende Arbeitsgemeinschaft Ortschronik unter Federführung von Clemens Wittwer und Karlfrieder Mattes an umfangreichen und fachlich soliden Vorarbeiten, die in der Vergangenheit geleistet worden sind. Zu erwähnen sind die von Pfarrer Heinrich Weidner 1933 herausgegebene „Geschichte von Hasel und Glashütten“ sowie die Ortschronik Hasel 2005“. Wie Bürgermeister Kima in Erinnerung rief, hätten Arbeiten an der Chronik für das Jahr 2005 einen „wahnsinnigen Aufwand“ bedeutet. In Hinblick auf künftige Veröffentlichungen sei deshalb entschieden worden, das politische, gesellschaftliche und kulturelle Lebens in Hasel einer ständigen Dokumentation zu unterziehen und in regelmäßig erscheinenden Broschüren zu veröffentlichen.

Hochrhein/Laufenburg Wie lebt es sich eigentlich in einem Tiny House? Darüber sprechen Amelia und Stefan Eichmann – und geben einen Einblick Das könnte Sie auch interessieren

Die ersten beiden Kapiteln des Jubiläumsbandes widmen sich der Chronologie der historischen Ereignisse von 821 bis 2021 sowie dem überregional bekannten Wahrzeichen des Dorfes, der Hasler Höhle. Als sehr ansprechend dürften die 1200er-Chronik alle diejenigen empfinden, die auf allzu abstrakte fachlich-historische Abhandlungen weniger Wert legen und dafür einer leichter lesbaren mit vielen wirtschafts-, sozial- und alltagsgeschichtlichen Aspekten berücksichtigende Darstellungen den Vorzug geben. So ist dem ist etwa dem Hasler Vereinsleben ein sehr breiter Raum zugestanden worden. Neben den bis heute bestehenden Vereinigungen beziehungsweise ihren aus Reformen oder Fusionen hervorgegangenen Nachfolgern finden auch nicht mehr existente Vereine wie die Brieftaubenzüchter, der Kraftsportverein oder der Schwarzwaldverein eine Erwähnung.

Kleine Feier im Herbst geplant

Derzeit erfreut sich ganz Deutschland an sinkenden Corona-Inzidenzzahlen. Ob diese im Falle des Hasler Jubiläums Festivitäten im Normalbetrieb ermöglichen wird, muss jedoch dahingestellt bleiben. Die ursprüngliche Idee eines für Juli geplanten Jubiläumswochenendes mit Festbankett und historischem Markt habe laut Bürgermeister Kima verworfen werden müssen. Für den Spätsommer oder den Herbst stellte er eine kleine Feier mit Ausstellung im Bürgersaal an. „Ich hoffe auf die Möglichkeit eines entsprechenden Rahmens mit Musik und Ausschank“, so Kima. Eines dürfte sich seit dem Jahr 821 nach Christus kaum verändert haben: die Bedeutung von finanziellen Mitteln zur soliden Umsetzung von Projekten. Keine Ausnahme macht da das Hasler Dorfjubiläum. Sowohl der Landkreis Lörrach wie auch der Heimat- und Höhlenverein unter der Leitung von Ursula Jost bedachten die Gemeindeverwaltung mit einer großzügigen finanziellen Zuwendung. Die zur Feiere erschienene Landrätin Marion Dammann lobte in ihren Grußworten die Chronik als „ein Stück dörflicher Identität, das mit Ideen, Tatkraft und Zusammenhalt geschaffen worden ist“.