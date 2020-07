Nach dem großen Erfolg und einer begeisterten Zuhörerschaar beim ersten Klappstuhlkonzert am 3. Juli geht die Konzertreihe am See im Ludingarten Wehr am kommenden Freitag, 17. Juli, in ihre zweite Runde. Mit Round Midnight und Times Square kommen bei der zweiten Auflage die Freunde des stimmungsvollen Jazz und der ruhigen Singer-Songwriter-Nummern auf ihre Kosten.

Den Anfang des Abends im Ludingarten macht Round Midnight um die Sängerin Claudia Renner aus Berlin. Zusammen mit ihrem Pianisten Philipp Haagen singt sie bekannte und weniger bekannte Jazz-Balladen, teils auch mit melancholischen Seiten. Duo Times Square: Im zweiten Teil wird das Duo Times Square die Besucher im Wehrer Ludingarten mit ihren Interpretationen bekannter Songs aufwarten. Das Repertoire von Sängerin Elisabeth Baureithel und Pianist Dario Rago reicht von französischen Chansons über deutsche und englische Singer-Songwriter-Nummern bis hin zu Rock- und Pop-Songs der 1980er und späterer Jahre. Das Duo zeigt handgemachte Musik, die sich durch ihren puristischen Charakter auszeichnet.

Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 19. Uhr. Kein Einlass danach. Kurzfristige wetterbedingte Absagen sind möglich. Eintritt: fünf Euro, Karten sind nur im Vorverkauf erhältlich, keine Abendkasse. Es sind nur 99 Plätze pro Abend vorgesehen. Anmeldung und Kartenvorverkauf unter: frank.woelfl@wehr.de. Es gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln und Mundschutzpflicht auf dem Gelände. Es gibt keine Bewirtung. Weitere Konzerte sind geplant am Freitag, 24. Juli (Die Rollenden Steinchen, Zukunftsmusik, Station Four), am Freitag, 7. August (Anna Köpnick, Christine Schmid) und am Freitag, 28. August (D‘Knaschtbrüeder).