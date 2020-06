von Hansjörg Bader

Im Sommer 1911 konnten die Wehrer Katholiken ein neues Kapitel ihrer jahrhundertealten Kirchengeschichte aufschlagen. Am 28. Juni durften die Gläubigen nach drei Jahren des Umbaues und der Vergrößerung endlich wieder ihre Sankt-Martins-Kirche besuchen und gemeinsam Gottesdienste feiern. Die „Konsekration“, die Weihe eines Gotteshauses, war ein einmaliges Riesenfest für die damalige Pfarrgemeinde und wegweisend für die ganzen Jahre, die nach 1911 folgten – 109 sind es bis heute.

In all dieser Zeit wurde alljährlich dem Ereignis der Kirchweihe gedacht. Feierlich mit Festgottesdiensten und ergänzt mit weltlichen Parten in Form von Pfarrei- und späteren Dächlefesten mit Bewirtung, Unterhaltung und Kinderprogramm im Pfarrhof. Das beliebte Dächlefest ist in diesem Jahr passé, was einerseits der Corona-Pandemie und andererseits der Auflösung des kirchlichen Festausschusses Ende 2019 geschuldet ist. Auch ohne Corona hätte es das traditionelle Fest nicht gegeben. Die pfarreilichen Kräfte, die bisher Pfarrfeste organisierten, sind momentan nicht vorhanden. Dafür müssen erst neue Interessenten gesucht und gefunden werden.

Das wird eine von vielen wichtigen Aufgaben des neugewählten Pfarrgemeinderates sein. Obwohl im April schon gewählt, kommt dieser nach coronabedingter Zwangspause erst Mitte Juli zusammen, um einen neuen Vorstand zu wählen. Ist dieser erst einmal konstituiert, können die verschiedenen Ausschüsse gebildet werden. Dazu gehört auch der Festausschuss.

Festausschuss und Gemeindeteam gehören zu wichtigsten Gremien neben Pfarrgemeinderat und Stiftungsrat einer Pfarrei. Sie sind Ratgeber, Unterstützer und Impulsgeber und sollen dafür Sorge tragen, dass das kirchliche Leben lebendig und attraktiv für die Gläubigen bleibt. Das Pfarrparlament der Seelsorgeeinheit Sankt Martin hat also in den nächsten Wochen und Monaten einiges zu tun, will es alle Erwartungen erfüllen.

Im Mittelpunkt des Kirchweihfestes steht jedenfalls ein Festgottesdienst. Er findet datumsgenau mit der Weihe 1911, am kommenden Sonntag, 28. Juni, um 10.30 Uhr in der Kirche Sankt Martin statt. Zelebrant und Festprediger ist Stadtpfarrer Matthias Kirner. Da im Gottesdienst nicht gesungen werden darf, wird eine Abordnung des Kirchenchores mit Dirigentin Elisabeth Schlegge-Weidt für musikalischen und festlichen Rahmen sorgen. Auch für diese kirchliche Feier gelten die bekannten Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen und eine Teilnehmerbegrenzung.