von Hansjörg Bader

Bei dieser Lockerung beruft sich die Kirche auf das vom Staatsministerium seinerzeit erlassene Versammlungsverbot infolge der Corona-Pandemie. Seit Donnerstag, 14. Mai, ist diese Maßnahme aufgehoben. Vorausgegangen war diesem Schritt ein Schreiben des Freiburger Generalvikars Axel Mehlmann an die Stuttgarter Behörde. Darin hatte dieser deutlich gemacht, dass bei allen gesundheitlichen Überlegungen und auch nötigen Einschränkungen den Organen kirchlicher Rechtsträger sowie Gremien erlaubt sein müsse, ihre satzungsmäßigen Aufgaben wahrzunehmen.

Das Sozialministerium des Landes hat jetzt erklärt, dass aktuell keine weiteren Einschränkungen kirchlicher Verwaltungsarbeit geboten oder nötig seien und deshalb unter Berücksichtigung der Corona-Verordnung, speziell des Paragrafen drei Sitzungen durchgeführt werden können. Auch, weil diese der Aufrechterhaltung der Arbeit der Kirchengemeinden und deren übergeordneten Strukturen dienen.

Da die Kirchen inzwischen in ihren Infektionsschutzkonzepten zu Gottesdiensten und anderen religiösen Versammlungen bereits sehr wichtige und hilfreiche Bestimmungen zu Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen in Kraft gesetzt haben, wird empfohlen, diese analog auch für die Gremienarbeit zu übernehmen. Stuttgart will aber, dass die Teilnehmer-Präsenz in Sitzungen so gering wie möglich gehalten wird und nur die dringlich gebotenen Aufgaben auf die Tagesordnung kommen.

Was im Moment den vielen Seelsorgeeinheiten in der Freiburger Erzdiözese auf den Nägeln brennt, sind die noch ausstehenden konstituierenden Sitzungen zu den jüngsten Pfarrgemeinderatswahlen. Alle Gremien sind zwar gewählt, nicht aber deren Führungen. Erzbischof Stephan Burger gibt nun bis Ende Juli Zeit, sich um einen neuen Vorstand zu kümmern.

Was sich die Kirche außerdem noch wünscht, dass nach Personen Ausschau gehalten wird, die, wie im Falle der SE Wehr, sich für eine Mitarbeit im neu zu bildenden Festausschuss interessieren oder sich in einem der drei Gemeindeteams von Wehr, Öflingen oder Schwörstadt engagieren möchten. Auch wenn man in Zeiten von Corona nichts überstürzen will, längerfristig soll das Gemeindeleben jedoch wieder seinen normalen Gang nehmen.

In der SE Wehr gingen bekanntlich die vom März in den April verschobenen Pfarrgemeinderatswahlen mit einem für viele überraschenden Ergebnis zu Ende. Von den bisherigen und wieder Kandidierenden schaffte niemand den Sprung auf die vorderen Plätze. Die nahmen junge Neubewerber für sich ein. Drei davon sind engagierte Ministrantinnen und Ministranten.