Die fünf Gruppen des Kindergartens St. Josef sind bereits in die Realschule umgezogen, denn die Brandschutzsituation im Kita-Gebäude war so nicht mehr haltbar. Allgemein wies die Immobilie auch bauliche Mängel auf, weswegen der Gemeinderat sich diese Woche mit dem Bauplan beschäftigte.

Dieser sieht vor, dass die drei Stockwerke des Gebäudes mit neuer Fluchttreppe, Brandschutztüren und breiteren Fluchtwegen ausgestattet werden. Darüber hinaus sollen zusätzlich Maßnahmen zur Modernisierung des Kindergartenalltags ergriffen werden. Die Kosten für den Umbau liegen voraussichtlich bei 1,4 Millionen Euro.

Der Sanierungsplan

So sollen beispielsweise eine Fußbodenheizung im Untergeschoss für die U3-Gruppe (unter 3-Jährige) eingerichtet werden. Auch eine Vorbereitungs- sowie eine Kinderküche im Erdgeschoss sind im Plan von Hochbauamtsleiter Markus Schilloks enthalten. Für die Erzieher der Einrichtung soll es im Dachgeschoss neben dem Betreuungsbereich auch einen Personalbereich mit Duschen und Besprechungsräumen geben. Dazu ist eine Dachgaube geplant. Allgemein sollen die Sanitäreinrichtungen auf den Stand eines modernen Kindergartens gebracht und insgesamt größer angelegt werden.

Wie heizt der Kindergarten in Zukunft?

Die Fußbodenheizung weckt auch das Interesse von Gemeinderat Christoph Schmidt, Mitglied der Fraktion der Freien Wählern. Er erkundigt sich, ob die aktuell mit Gas betriebene Heizung auf modernere Brennstoffe umstellen werden kann. Allerdings kann die Heizung laut Markus Schilloks nicht verändert werden.

„Es wäre gut, wenn man die Heizung auf modernere Brennstoffe umstellen kann“ – Christoph Schmidt, Gemeinderat Freie Wähler | Bild: Photographer: Rainer Keser

Hintergrund Im vergangenen Jahr waren bei einer Begehung des Gebäudes des Kindergarten St. Josef enorme Probleme besonders im Bezug auf den Brandschutz festgestellt worden (der SÜDKURIER berichtete). Das Landratsamt verlangte ein sofortiges Handeln der Stadt, da Räume nicht nach der Baugenehmigung genutzt wurden. Entsprechend zog der Kindergarten zum Jahreswechsel in das „blaue Haus“ der Realschule in Wehr.

Eine oder zwei Fluchttreppen

Ein wichtiger Punkt bei der Kita-Sanierung sind die Fluchttreppen. Das Landratsamt forderte von der Stadtverwaltung zwei separate Fluchttreppen. Bürgermeister Michael Thater erklärte in der Sitzung des Gemeinderats aber nun, dass man mit viel Überzeugungsarbeit eine Fluchttreppe „wegdiskutieren“ konnte, indem man die Fluchtwege innerhalb des Gebäudes breiter plant. Unter diesem Aspekt habe das Landratsamt die Zustimmung für den Bauplan mit lediglich einer Treppe gegeben.

Außenlift für Barrierefreiheit

Auch die Barrierefreiheit des Gebäudes spielte in der Sitzung des Gremiums diese Woche eine Rolle. Jedoch wurde ein 148.595 Euro teurer Außenlift vom Gemeinderat aus finanziellen Gründen vorerst abgelehnt. Dies geschah auf Empfehlung der Stadtverwaltung. Bürgermeister Thater gibt zu verstehen, dass früher oder später ein Aufzug verpflichtend kommen werde. Bis dahin, so der Bürgermeister, könne die Stadt große Summen an Wartungskosten einsparen.

Im Hinblick auf die inklusive Gruppe des St.-Josef-Kindergartens erklärte Thater, dass sie im Erdgeschosses gut zurecht kämen. Durch den neuen, großen Koch- und Essensbereich könnten die Kinder miteinander Essen und Zeit verbringen, die Inklusionsgruppe sei daher nicht ausgeschlossen. „Wir haben viel Hirnschmalz in die Planung gesteckt und sie auch pädagogisch abgestimmt“, so der Bürgermeister.

Jetzt folgt der Bauantrag

Nach dem einstimmigen „Ja“ des Gemeinderats zu den Bauplänen und einem einstimmigen „Nein“ für den Außenlift soll nun so schnell wie möglich der Bauantrag gestellt werden.