Für viele Familien im Landkreis Waldshut ist es eine schwierige Aufgabe geworden, einen Kinderarzt zu finden, obwohl die Bedarfsplanung für den Landkreis Waldshut einen mehr als optimalen Wert aufweist. Auf Einladung der CDU Wehr besuchte die Abgeordnete Sabine Hartmann-Müller die moderne Kinderarztpraxis von Jochen Sperling in Wehr, um unter anderem über dieses Thema zu sprechen.

Die neue Arztpraxis von Jochen Sperling sei von großer Wichtigkeit für die Stadt Wehr und für die umliegenden Gemeinden, aus welchen viele Familien nach Wehr zu dem Kinderarzt kommen, wurde bei dem Besuch betont. Die Landtagsabgeordnete Hartmann-Müller und das Team der CDU Wehr sprachen mit Sperling über die kinderärztliche Versorgung und erfuhren, dass die Kinderarztpraxis aufgrund der hohen Patientenzahlen einen Aufnahmestopp ausrufen musste. Für die Praxis sei es vor allem wichtig, die Kinder versorgen zu können, die aus der Stadt Wehr oder aus den Gemeinden kommen, die keinen eigenen Kinderarzt haben. Dennoch gäbe es Kinder aus Bad Säckingen oder Rheinfelden, die in die Sprechstunde nach Wehr kämen.

Die Landtagsabgeordnete der CDU sieht das Problem der ärztlichen Versorgung bei den fehlenden niederlassungswilligen, jungen Ärzten. „Junge Menschen müssen für ihr Medizinstudium in größere Städte ziehen und kehren selten wieder in den ländlichen Raum zurück. Das Resultat ist Unterversorgung von Ärzten in unserer Region.“ Bereits im Jahr 2021 sei die von der CDU-Landtagsfraktion initiierte Landarztquote ein voller Erfolg geworden und für die Region enorm wichtig. Nun starte das Bewerbungsverfahren für das Wintersemester 2022/2023 in die nächste Runde. „Mit der Landarztquote werden 75 neue Studienplätze geschaffen, um die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum sicherzustellen“, erklärt die Landtagsabgeordnete weiter.

Der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Uwe Planko betont, dass hier im Brennet-Areal Zukunft entsteht. Die Praxis von Jochen Sperling habe Strahlkraft für die ganze Region.