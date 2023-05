Gute Rockmusik wurde am Samstag live in der Schlosserei von Gérard abgeliefert. Den Anspruch des Publikums nach einem Programm querbeet durch drei Jahrzehnte Rock-Musik erfüllte die Band Superstar Attitude voll und ganz.

Zwei Leadsänger wechselten sich am Samstag beim Konzert ab. Herausgekommen ist eine überaus beachtliche Bandbreite an vertrauten Songs. Covern, heute eher als Tribute zollend an Stars benannt, hat seinen Reiz – andere Tempi oder Takte bringen vertraute Songs in anderem Sound. Mal härter, mal softer gespielt, je nach den Lyrics kommt dabei etwas anderes heraus. Immer irgendwie vertraute Musik der 70er bis Ende der 90er Jahre gespielt – aber eben mit eigenen Interpretationen versehen. Das hat dem zum Teil weit angereisten Publikum sichtlich gefallen.

Die vier semiprofessionellen Bandmitglieder von Superstar Attitude haben Erfahrung in der Musikszene und nennen sich nebenbei auch „The Black Forest Rock Connection“, wegen ihren Heimatorten Schopfheim, Stegen oder Freiburg. Ihre Eigenkompositionen passten ins lange Programm bis spät in die Nacht hinein, und sie zeigten das gute musikalische Können der Band. Auf jeden Fall hörenswert.