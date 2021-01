In diesem Jahr müsse die Verleihung des Struve-Huts leider ausfallen, teilte die Organisatorin und SPD-Altstadträtin Angelika Buchmann-Flaitz mit. Traditionell übergibt die Wehrer SPD die Ehrenauszeichnung am Aschermittwoch im Gasthaus Krone an eine Person, die sich im besonderen Maß um sozialdemokratische Ideale verdient gemacht hat. Eine solche Feier, auch im kleinsten Kreis, sei in der aktuellen Situation nicht zu rechtfertigen, so Buchmann-Flaitz. Der für dieses Jahr vorgesehene Preisträger bleibe geheim und werde den Preis im nächsten Jahr erhalten. Der Gustav-Struve-Hut erinnert an den Freiheitskämpfer Gustav Struve, der während der Badischen Revolution im September 1848 im Gasthaus Krone in Wehr gefangen genommen wurde.

