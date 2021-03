von sk

Im Umlaufverfahren hat der Kirchengemeinderat in Wehr entschieden, auf die verschiedenen Appelle zur Reduzierung von Kontakten zu reagieren, und hat die Präsenzgottesdienste abgesagt. Die Christen in Wehr werden gebeten, Ostergottesdienste zu Hause zu feiern. Dazu verweist der Kirchengemeinderat auf aufgezeichnete Gottesdienste mit Pfarrer Peter Hasenbrink, die über die Homepage www.eki-wehr.de aufgerufen werden können, auf die schriftlich ausliegenden Gottesdienstabläufe, die ebenfalls von der Homepage geladen werden können bzw. bereits verteilt

wurden, auf Fernsehgottesdienste und auf die Osterbotschaft, die bei Bäckereien ausliegt, als „Brot für die Seele“. Zu den Gottesdienstzeiten werden die Glocken läuten.

Neben den Anleitungen zu Osterandachten zu Hause bietet die evangelische Kirchengemeinde Wehr und Öflingen zu bestimmten Zeiten Besuche in der offenen Kirche an. Dort wird von Ostermontag bis zum 10. April ein österliches Bodenbild ausliegen. In Symbolen und Worten macht es die Botschaft von Jesu Leben und Leiden bis zu seiner Auferstehung

anschaulich – in Verbindung mit dem Leben des oder der Betrachtenden.

Es geht um Freude und Schmerz, Lebendigkeit und Trauer und die Gegenwart des bedingungslos liebenden Gottes. Eine Broschüre begleitet den Weg durch das ausgelegte Bild. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, dieses

Bodenbild auf sich wirken zu lassen. Die Kirche ist ab Ostermontag bis zum 10. April jeden Tag geöffnet von 15 bis 17 Uhr. Damit die Abstände

eingehalten und Wartezeiten vermieden werden können, wird um Anmeldung gebeten zur „Betrachtung des Osterbodenbildes“ unter: www.eki-wehr.de oder telefonisch im Pfarramt unter Telefon 07762/9287. Beim Besuch in der

Kirche ist das Tragen eines medizinischer Mund-Nasen-Schutz notwendig.