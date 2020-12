von Hansjörg Bader

In der katholischen Seelsorgeeinheit Sankt Martin finden zu Weihnachten und darüber hinaus keine Präsenz-Gottesdienste statt. Vorerst bis 10. Januar 2021 sind diese ausgesetzt. Der Vorstand des Pfarrgemeinderates hat dies in einer Sitzung mehrheitlich entschieden. Die weiter hohen Corona-Zahlen, auch im Kreis Waldshut, und der Umstand, dass diese Werte sich in den kommenden Tagen kaum zum Positiven verändern werden, hat die Pfarrgemeinderäte zu dieser Maßnahme greifen lassen. Insgesamt hätte es zu Heiligabend vier Christmetten (zwei in Wehr, je eine in Öflingen und Schwörstadt) geben sollen. Weitere Gottesdienste waren für die Sonn- und Feiertage danach geplant. Elf Eucharistiefeiern und weitere kirchliche Feiern mussten in den nächsten zweieinhalb Wochen gestrichen werden. Krippenfeiern für Kinder waren schon rechtzeitig aus dem Programm zu Weihnachten genommen worden. Auch der Feiertag Dreikönig mit Aussendung und Segnung der Sternsinger wird nicht durchgeführt werden können. Für die Christmetten war eine Teilnehmer-Anmeldung Pflicht. Diese hat sich jetzt natürlich überholt. Die Sankt-Martin-Kirche bleibt an Heiligabend nur für Stadtpfarrer Matthias Kirner geöffnet. Dieser wird zusammen mit einem kleinen Kreis zugelassener Lektoren, Kantoren, Mesner und Ministranten um 17 Uhr eine Christmette halten. Diese kann über Livestream auf der Website www.seelsorgeeinheit-wehr.de von Interessenten mitverfolgt werden. Ebenfalls zu sehen auf der kirchlichen Hompage ist ein Krippenspiel-Video.

Vor einigen Tagen hatte bereist die evangelische Kirchengemeinde Wehr und Öflingen alle Gottesdienste abgesagt.