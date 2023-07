Der Kegelsport gewinnt wieder neue Spieler. Als Mannschaften oder bei den Einzelwettbewerben steht der Kegelsportclub (KSC) Wehr-Öflingen recht renommiert auf Landesebene da. Im Kegelsportbezirk Hochrhein/Oberrhein übernehmen die Aktiven im KSC die administrative Führung. Ganz dem Motto verpflichtet „Kegeln ist eine umwerfende Sportart“ haben sich nahezu komplett die Mitglieder in ihrer angestammten Öflinger Spielstätte „Zur Säge“ zur Hauptversammlung am Freitagabend getroffen. Das große Projekt der Saison fand neben der Kegelbahn statt. „Wir konnten einen Großteil der finanziellen Belastungen abfedern“ und die Kegelsportler haben sich neue einheitliche Sportbekleidung angeschafft, sagte Vorsitzender Michael Thomann. Noch vor der eigentlichen Hauptversammlung fanden die Fototermine statt. Schließlich stehen die einzelnen Mannschaften und der Gesamtverein häufig wegen ihrer Erfolge im medialen Interesse. Stephan Denk und die Sparkasse Hochrhein hatten großzügig gefördert, jetzt spielen die Kegler wieder in ihrer angestammten Vereinsfarbe Hellgrün. Bei einem kleinen Verein wie dem KSC sind solche Aktionen wohlbedacht zu planen. Kassierer Gisbert Müller kann nicht spendabel sein – „ohne unsere traditionellen Veranstaltungen kommen wir nicht hin“. Beim Öflinger Schällenmarkt sind die Kegler gern gesehene und nötige Helfer. Jahreshöhepunkt für die Freizeitkegler ist das Drei-Königs-Kegeln im Januar. Da bleibt für die Vereinskasse einiges übrig.

Das Sportjahr ging vergangenen Freitag für den KSC offiziell zu Ende. Sportwart Mathias Feier zollte den vier Mannschaften Respekt, „mit einer guten Bilanz, halt an einigen Spieltagen ohne Spielglück und etwas durchwachsen“. Die erste Herrenmannschaft bleibt in der Verbandsliga, die zweite in der Bezirksliga. In der Frauenmannschaft waren nahezu die komplette Saison „überdurchschnittliche Krankheitsausfälle“ der Grund, warum jetzt in der Landesliga gespielt wird, berichtete Frauensportwartin Anja Möller. Wobei etwas Hoffnungsschimmer in der abgelaufenen Saison aufgekommen ist.

„Der Spielschnitt hat sich bei den Einzelspielerinnen verbessert“, so Möller. Die gemischte Mannschaft bleibt in der Sonderstaffel Breisgau/Oberrhein. Fortschritte sind beim Nachwuchs erreicht worden. Der KSC konzentriert sich verstärkt auf die Jugendspieler; räumt Trainingszeiten dafür frei und zwei weitere Spieler starten in die Trainerlehrgänge.

Eine einzige Neuwahl war für die turnusmäßige Nachfolge der Kassenprüfer nötig. Daniela Glaser übernimmt diesen Posten. Die Ehrungen sind beim KSC verteilt: Die Schnittbesten der Mannschaften sind mit Annette Paulus, Michael Glaser, Tim Beischer und Marco Benkarth ausgezeichnet worden. Ernst Mohr ist als Gründungsmitglied jetzt auch Ehrenmitglied.