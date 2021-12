von Bernadette André

Wehr – Zu einem langen Einkaufsabend lud die Servicegemeinschaft Wehr am Freitag in die weihnachtlich geschmückte Innenstadt ein. Kein Wunder also, dass deutlich mehr Menschen in der Hauptstraße unterwegs waren als an einem normalen Abend – wobei mancher eher zufällig davon erfahren hat, dass die Geschäfte noch offen sind, denn wie so oft während der Zeit der Pandemie, war eine Bewerbung der Veranstaltung nicht gerade einfach, zumal die Durchführung der Veranstaltung lange in den Sternen stand. „Die Entscheidung, das besondere Kauferlebnis am Abend auch in diesem Jahr zu bieten, konnten wir wegen der unsicheren Corona-Lage nur kurzfristig treffen“, erklärt Stephan Ruthe, Inhaber der Parfümerie Ruthe und Vorsitzender der Servicegemeinschaft.

Trotzdem haben sich einige Geschäfte an der Aktion beteiligt, wenn auch weniger als in früheren Jahren. Für Elsbeth Lauber vom Modegeschäft war sofort klar, dass sie mit macht, wie sie darstellt. Auch in der Pandemie kann sie auf ihre treue Kundschaft zählen. Viele wüssten zu schätzen, dass es am Ort noch Geschäfte mit hochwertiger Mode gebe, so Lauber. In der Buchhandlung Volk genießen es die Kunden, ohne Hektik zu stöbern und sich inspirieren lassen zu können. „Viele unsrer Kunden sind uns während der Pandemie und in den Zeiten des Lockdowns treu geblieben“, berichtet Inhaberin Gabriele Volk. Seit einem Jahr hat man das Online-Geschäft stark ausgebaut und kann sich auch im Netz wachsender Beliebtheit erfreuen. „Ein zusätzliches Online-Angebot ist aber nicht für alle Händler eine Option“, erklärt Ruthe. „Viele haben mit hohen Kosten zu kämpfen, da sind die Ladenlokale, das Sortiment, das vorgehalten werden muss, und auch die Personalkosten.“ Für die zusätzliche Einrichtung eines Online-Shops fehlten da oft die Kapazitäten.

An diesem Abend aber ist es gerade das Vor-Ort Angebot, das die Leute lockt. „Die üblichen Ladenschlusszeiten sind für uns zu knapp, um nach der Arbeit noch einzukaufen“, erklärt eine Kundin, „deshalb freuen wir uns über diese Möglichkeit.“ Ein bisschen Weihnachtsmarkt-Atmosphäre gab es dann tatsächlich auch noch zu genießen: Das Restaurant Storchehus bot Punsch zum Mitnehmen an und vor der Parfümerie Ruthe hatte „NähLis“ Lisbeth Jäckel einen kleinen Stand mit vielfältigen Geschenkideen, alle „Made in Wehr“, aufgebaut.

Die Bilanz am Ende fiel derweil bei den teilnehmenden Geschäften sehr durchwachsen aus. Familie Walz vom Optik- und Schmuckgeschäft zeigte sich zwar ganz zufrieden mit dem Verlauf des Abends. Aber: „Wir sind ja ein Familienbetrieb“, so die Chefin, „wenn wir für ein solches Event Personal bezahlen müssten, wäre es allerdings nicht mehr wirtschaftlich.“ Es sind weniger Menschen da zu normalen Zeiten. Die Kontrollen, ob die Kaufwilligen auch geimpft oder genesen sind, tun der Idylle außerdem etwas Abbruch, auch wenn die meisten ihr Zertifikat ungefragt bereit halten.

