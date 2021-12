Die katholische Eucharistiefeier in der Öflinger St. Ulrich Kirche war vollständig ausgebucht. Familien nahmen die ihnen zugeteilten Sitzreichen ein und, da Gesang erlaubt war, stimmte die Gemeinde das Weihnachtslied „Nun freut euch, ihr Christen“ an. Pfarrer Matthias Kirner hatte mit Bedacht seine erklärende Predigt zum ersten Weihnachtstag auf die Wirkmächtigkeit des Wortes ausgerichtet. An Heiligabend noch das Licht, das in der Finsternis leuchtet und zum Weihnachtsfest die vernehmlichen Worte des Neuen Testaments; Kirner verkündete „Weihnachten als Hoffnung“, ganz der theologischen Exegese von Kirchenlehrer Karl Rahner folgend. Bild: Gerd Leutenecker