Die gebürtige Rheinfeldenerin Katharina Reitinger wird neue Wehrer Kulturamtsleiterin. Nach dem Weggang von Johannes Frank Wölfl übernimmt die die Aufgabe ab Oktober. In einem Pressegespräch stellte Bürgermeister Michael Thater die Neue der Öffentlichkeit vor.

Die Leitung des Kultur- und Verkehrsamtes sei eine „breite Aufgabe“ und stelle daher eine „echte Führungsfunktion“ dar, betonte Bürgermeister Michael Thater bei der Vorstellung von Katharina Reitinger im Rahmen des Pressegespräches. Er sei „sehr, sehr froh darüber“, dass er Katharina Reitinger als neue Amtsleiterin präsentieren könne, sei sie doch vor ihrem beruflichen Hintergrund „sehr breit aufgestellt“ für die vielfältigen Aufgaben, die mit dieser Funktion verbunden seien.

Zur Person Katharina Reitinger, geboren 1985 in Rheinfelden, wird zum 1. Oktober neue Leiterin des Kultur- und Verkehrsamtes der Stadt Wehr. Die Wirtschaftsfachwirtin und Gesundheitsmanagerin ist nach Tätigkeiten in der Technologieindustrie und bei der Stadt Rheinfelden gegenwärtig bei einem regionalen Kreditinstitut beschäftigt. Der Gemeinderat der Stadt Wehr wählte Katharina Reitinger einstimmig zur neuen Leiterin des Kultur- und Verkehrsamtes.

Katharina Reitinger, so Thater weiter, habe aufgrund ihrer Ausbildung zur Wirtschaftsfachwirtin und einer langjährigen Berufserfahrung bei Technologiekonzernen, in der Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung bei der Stadt Rheinfelden (Baden) sowie einem regionalen Kreditinstitut eine „breite Berufserfahrung“ und sei nicht „in der klassischen Kulturpolitik“ stecken geblieben.

Stadt will neue Wege gehen

„Wir sind auf der einen Seite der klassischen Musik eng verbunden“, einem der „Markenkerne“ der Wehrer Kulturarbeit – doch wir sind auch eine „junge Stadt“, die angesichts des Generationenwandels auch neue Angebote für junge Menschen entwickeln müsse, führt Thater aus. Bei dieser Herausforderung, traditionelle und neue Wege in der zukünftigen Kultur- und Verkehrspolitik zu gehen, „sehen sich mich strahlend“ – sei Katharina Reitinger doch „genau die richtige Person, mit der die Stadt Wehr große Hoffnungen“ verbinde. Michael Thater ist sich sicher: Katharina Reitinger ist „sehr motiviert“ und „sehr kreativ“, mit ihr sei der Perspektivwechsel von einer angebotsorientierten zu einer zielgruppenorientierten Kulturpolitik möglich.

Berufserfahrung in Wirtschaft und Verwaltung

Katharina Reitinger selbst sieht sich als „Kind des Hochrheins“. Vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen aus der Industrie, der kommunalen Wirtschafts- und Standortentwicklung sowie des Bankenwesens sehe sie ihre Aufgabe in der Entwicklung einer neuen „Stadtkultur“, einen Begriff, den sie aus dem klassischen Feld der Unternehmenskultur ableite. Mit einer „neuen Offenheit“, so Reitinger weiter, gelte es Traditionen in Wehr zu bewahren, aber auch „neue Markenkerne zu schaffen.“ Hierfür schlummere in Wehr „ein breites Potential“, nicht nur für neue Kooperationsformen wie etwa mit der Volkshochschule (VHS), den Vereinen oder anderen Institutionen.

Auch „organisatorische Hindernisse“, beispielsweise in der Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen gelte es zu beseitigen und das gewandelte Freizeitverhalten der Menschen zu berücksichtigen. „Die Menschen haben Leidenschaft für Kultur“ und mit neuen „Visionen und Vorstellungen“ wolle sie „alle Menschen“ in Wehr, „nicht nur einzelne Gruppen“ ansprechen – auch, um das „junge Publikum zu erreichen.“

Für Katharina Reitinger muss das Kultur- und Verkehrsamt der Stadt Wehr dabei in der Zukunft zwei große Fragen beantworten: „Woher komme ich?“ und „Wo will ich hin?“ Zur Beantwortung dieser Fragen „habe ich schon den einen oder anderen Gedanken“, betont sie abschließend – Gedanken, auf die die Wehrer sicher gespannt sein können.

Kulturstadt mit großer Ausstrahlungskraft

Mit der Vereinigung von Kultur, Tourismus und Volkshochschule (VHS) in einem eigenständigen Kultur- und Verkehrsamt wurde die Stadt Wehr 1990 zum Pionier einer modernen Kulturpolitik im Landkreis Waldshut. Bis 2019 prägte Reinhard Valenta als Kulturamtsleiter von Wehr maßgeblich die vielfältigen Aktivitäten der Stadt Wehr auf diesem Gebiet. Die vierjährige Amtszeit seines Nachfolgers Johannes Frank Wölfl war sehr stark von der schwierigen Coronazeit geprägt. Nach dessen Wechsel nach Stuttgart schlägt die Stadt nun ein neues Kapital in der Geschichte des Amtes auf.